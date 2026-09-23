"Я позволяю себе называть Аду Николаевну мамой". Ахтем Сеитаблаев – о Роговцевой, которую мы не знаем, и возлюбленной Елене, которую впервые показал публике

Ахтем Сеитаблаев – известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. В его фильмографии – ряд главных ролей и более десятка снятых фильмов, среди которых – "Киборги", "Захар Беркут", "Мирный 21" и "Хайтарма". Мы встретились с артистом на допремьерном показе семейной комедии "Родственники", которая недавно вышла в прокат. Артист пришел не один – рядом была его возлюбленная Елена, о которой он до сих пор редко говорил публично.

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В интервью OBOZ.UA Ахтем Сеитаблаев назвал десять актеров, которых всегда рад видеть в своих фильмах, и рассказал, с кем из коллег принципиально не будет работать. Вспомнил о своей почти многолетней дружбе с Адой Роговцевой, рассказал об их единственной встрече с его мамой и объяснил, почему считает легендарную актрису особенно близким человеком. А в конце беседы представил свою Елену и одним словом определил, на какой стадии находятся их отношения.

– Ахтем, интересно, что на днях мы прямо здесь, в этом скверике возле кинотеатра "Жовтень", на этой самой скамейке беседовали со звездой сериала "Поймать Кайдаша" Виктором Ждановым. И он сказал, что есть режиссер, в чьих фильмах он готов сниматься бесплатно. Назвал вашу фамилию и объяснил, что именно вы открыли ему путь в кино, пригласив в "Киборги".

– Надо сказать, что это мне повезло встретиться с Виктором Ждановым. Он очень глубокий человек, образованный, чрезвычайно талантливый, с огромным внутренним миром. В нем есть какая-то редкая внутренняя правда. Может, внешне он почти ничего не делает, но ты все равно чувствуешь, что внутри его героя кипит огромная жизнь. Это сложная актерская натура. А что касается его слов о том, что он готов сниматься бесплатно… Это трогает. Но я бы не хотел, чтобы это звучало как какая-то моя заслуга. Потому что на самом деле после "Киборгов" в его жизни многое изменилось, прежде всего благодаря самому Виктору.

– Виктора Жданова называют актером с непростым характером. Вам, как режиссеру, пришлось искать к нему особый подход?

– Знаете, я этого не заметил. Его так называемый непростой характер, на мой взгляд, основан на нескольких важных вещах. Во-первых, чувство собственного достоинства. А во-вторых – очень высокий уровень профессионализма, который не позволяет идти на компромиссы, в том числе и в профессии. Я это почувствовал сразу. И поэтому мне было очень интересно встретиться с актером, которого я видел в своем фильме. Виктор должен был сыграть одного из ключевых персонажей "Киборгов" – Старика, или Деда, как его называли.

Меня сразу зацепило это сочетание: с одной стороны – человек, который как бы олицетворяет сельскую Украину, в которой так много мудрости, ума, жизненного опыта. С другой – юмор, какая-то особая родительская щемящая нотка. Все это стало понятно и ощутимо уже во время актерских проб. Но, пожалуй, самыми важными были вопросы, которые Виктор задавал о своем персонаже: зачем он здесь, почему именно такой, что с ним происходит. Поэтому, повторюсь, мне повезло встретиться с Ждановым.

И там, где у меня как у режиссера есть возможность его задействовать, я с удовольствием это делаю. Вот и в новом фильме "ГУР: Код "Сикора", который выйдет в середине ноября, Виктор сыграл одну из ролей. И, как всегда, я получил огромное удовольствие от работы с ним. Можно это воспринимать по-разному, мол, смотри – друг друга хвалят. Но я делаю это с огромным удовольствием. Думаю, не ошибусь, если скажу: Виктор Жданов может сыграть что угодно. И аристократа, и человека, который только что пахал землю и подошел к тебе. Или автослесаря – как в фильме "Домой" Наримана Алиева, где мы играли вместе. Поэтому я по-доброму завидую режиссерам, которым посчастливилось работать с этим актером.

– Не секрет, что у режиссеров есть актеры, с которыми особенно легко найти общий язык. Есть ли у вас такие любимцы?

– Да, есть определенный круг таких актеров. И я считаю, что это абсолютно нормально. С другой стороны, я сторонник того, чтобы под каждый фильм создавать новый актерский ансамбль – тот, который лучше всего соответствует творческому замыслу, который я перед собой поставил. Но, честно говоря, есть актеры, которых всегда рад видеть у себя в кадре. Другое дело, что не всегда удается поработать вместе из-за их занятости. Но, в конце концов, это тоже свидетельство профессиональной востребованности. Если называть имена, то, конечно, это Виктор Жданов, Андрей Саминин, Андрей Мостренко, Андрей Исаенко, Рома Ясиновский, Макс Девизоров. Ада Николаевна Роговцева, безусловно. Светлана Орличенко, Лариса Руснак, Ирина Мак. В Украине чрезвычайно много талантливых актеров. Но, как ни крути, с кем-то у тебя возникает более тесный контакт – режиссерский и просто человеческий.

– Ада Николаевна Роговцева очень избирательно подходит к ролям. И, как рассказывал нам продюсер Евгений Таллер, когда она согласилась сняться в его фильме "Ну, мам", у нее было условие – чтобы ее сына сыграли именно вы.

– Ну, для меня это очень важная история, потому что в ней я фактически играл самого себя. Мы с Адой Николаевной играем вместе на сцене. Правда, не так часто, как хотелось бы. Вот недавно снова вернулись с очередных гастролей со спектаклем "Будьте как дома". Эту постановку режиссер Екатерина Степанкова поставила около 15 лет назад, после перерыва ее возобновили. Когда мой друг и агент Богдан Жданов сказал: "Есть такое предложение, и, скорее всего, вы будете играть с Адой", я даже не удивился. Ведь люди, которые нас знают, воспринимают это как нечто совершенно естественное. Ну а кто же еще должен играть с Адой Николаевной? (смеется). И меня это очень радует. Ведь работать с ней – большая честь. И бесконечное профессиональное обучение.

Это правда, которую знают все: рядом с Адой Николаевной – будь то на сцене или в кадре – ты проживаешь маленький кусочек жизни. Вот, например, мы играем "Будьте, как дома" уже много лет. Казалось бы, ты знаешь все: текст, мизансцены, реакции партнера – наши персонажи много взаимодействуют на сцене. Но с Адой Николаевной нельзя просто выйти и отработать роль. Она каждый раз привносит что-то такое, что делает спектакль еще более живым. И ты должен быть внимательным, слушать, реагировать. Даже если какую-то сцену сыграл сто раз, она все равно может неожиданно пойти по-другому. И это такой профессиональный драйв! Скажу так: это радость – иметь возможность работать с таким человеком.

– А эта дружба – на чем она основана? И насколько вы близки: можете позвонить или приехать в любой момент? Известно, что дочь Екатерина Степанкова очень оберегает маму – неограниченный доступ к ней имеют немногие люди.

– У меня есть такая радость и честь – позвонить тогда, когда хочется, но, конечно, я не злоупотребляю этим. Все-таки с большим пиететом отношусь к Аде Николаевне и к ее времени, к ее отдыху. Поэтому стараюсь не беспокоить ее зря. Но да, я могу ей написать, могу позвонить.

Наша дружба началась с продолжения легендарного спектакля "Варшавская мелодия" – одной из самых знаковых театральных работ Ады Николаевны. Это было, наверное, лет 20 назад, когда меня пригласили играть в этом спектакле. Там мы и познакомились. Конечно, сильно волновался. Потому что Аду Николаевну помню еще с детства. Она была одной из самых любимых актрис моей мамы (Субие Налбандoвa тоже имела актерское образование, но по специальности практически не работала. В "Хайтарме" Ахтем снял ее в первой и фактически единственной ее кинороли. – Ред.) И потом, кстати, мне посчастливилось познакомить их, когда мама приезжала в Киев. Как они поладили? Думаю, хорошо. Они много смеялись, очень тепло разговаривали. Это была единственная встреча, потому что мама жила в Крыму и не так часто имела возможность приезжать. А сейчас ее уже нет – она ушла в вечность...

– А какая Ада Роговцева не на сцене, а в повседневной жизни?

– Она – небо. Ада Николаевна – это небо. Когда приходишь к ней в гости, она любит чем-нибудь угостить, вкусно готовит. Она может вот так, за одну минуту, создать вокруг себя абсолютно тёплую, домашнюю атмосферу. Я иногда позволяю себе называть ее мамой. И она отзывается на это. Для меня – это и честь, и радость, и большая эмоция.

– А есть ли актеры, с которыми вы принципиально не будете работать? Что должно произойти, чтобы вы сказали: "Нет, с этим человеком у нас разные взгляды"?

– Ну, конечно, бывает, что не сходятся какие-то внутренние системы координат. И это нормально, естественно. Хотя, в конце концов, чувство собственного вкуса – дело личное. Да и искусство вообще субъективно. Поэтому я могу сто раз ошибаться в своих внутренних оценках. Если вы заметили, я вообще никому публично не ставлю оценок. Никого не анализирую с точки зрения "удачно – неудачно". Могу похвалить, но не осуждаю. Потому что наша профессия все-таки очень тонкая и зависит от многих вещей. Однако, да, есть определенные актеры, с которыми я, наверное, не захочу работать – но, к счастью, таких людей не так много.

– В интервью нашему изданию генеральный директор Одесского кинофестиваля Анна Мачух рассказала, что в этом году, согласно планам дистрибьюторов, в кинотеатрах запланирован выход аж 56 украинских фильмов. По ее словам, даже велась борьба за даты релизов, ведь когда несколько украинских фильмов выходят одновременно, они фактически начинают конкурировать между собой.

– Да, но украинскому кино все равно приходится нелегко. Вы же сами понимаете. Во-первых, это вопрос безопасности – из-за постоянных воздушных тревог сеансы прерываются, переносятся. Во-вторых – количество работающих кинозалов. И когда выходит много украинских фильмов, возникает вопрос: а где их все показывать? И как зритель их увидит? Ведь кино – это же не только снять фильм. Его еще нужно донести до зрителя. Кроме того, само кинопроизводство во время войны – это очень сложный процесс. Но, слава Всевышнему, друзьям и моей команде, я не простаиваю. У меня постоянно много работы.

– В заключение позвольте задать личный вопрос. На протяжении всего нашего разговора рядом с вами находится очаровательная спутница. Вы уже рассказывали СМИ о ней, но, кажется, на публичном мероприятии вместе – впервые.

– Это моя девушка. Ее зовут Елена.

– Елена, а можно несколько слов о вас?

– Не выдавай всего сразу! – смеясь, подсказывает Ахтем. – Нужно постепенно раскрывать информацию.

– Мы познакомились на кинопоказе, – улыбается Елена. – Это было во время одного из показов фильма "Домой".

– Тебя потом замучают журналисты, – снова подсказывает Ахтем. – Серьезно, мы пока не готовы много рассказывать о нас.

– Тогда хотя бы скажите: на какой стадии ваши отношения?

– Романтической, – улыбается Ахтем.

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