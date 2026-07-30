Ахтем Сеитаблаев закрутил тайный роман с "умной и красивой" общественной деятельницей. Все, что о ней известно

Спустя несколько лет после разрыва с невестой украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев раскрыл, что его сердце больше не свободно. Знаменитость встречается с общественной деятельницей, личность которой пока предпочитает держать в секрете.

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Комментируя изменения в личной жизни для проекта "Наодинці з Гламуром", режиссер лишь лаконично отметил, что избранница немного моложе его и является чрезвычайно трудолюбивым человеком. По словам знаменитости, их судьбы свела профессиональная деятельность.

"В личной жизни у меня все в порядке. Я влюблен. Она мудрая, умная, трудолюбивая, красивая. С ней надежно. Мы познакомились на одном из профессиональных мероприятий – кинопоказе. Она общественная деятельница", – поделился актер.

Ахтем Сеитаблаев подчеркнул, что, учитывая прошлый опыт, не будет спешить выносить подробности своих нынешних отношений на публику. В то же время актер не исключает возможности представить возлюбленную поклонникам, когда наступит подходящий момент.

Напомним, что ранее Ахтем Сеитаблаев состоял в отношениях с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк. Знаменитость впервые появился на публике с тогдашней партнершей в июле 2023 года. Они посетили допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни", и во время мероприятия не пытались скрывать своих чувств, поэтому часто держались за руки и обнимались.

Уже в октябре Сеитаблаев сообщил, что решил перевести отношения с Боцвинюк на более серьезный уровень. Актер сделал избраннице предложение руки и сердца, в ответ на что услышал долгожданное "да". Впоследствии стало известно, что режиссер даже познакомил невесту со старшей дочерью Назды от предыдущего брака. Однако эта история любви не закончилась хэппи-эндом. В июле 2024 года Ахтем Сеитаблаев сообщил о разрыве с Марьяной Боцвинюк.

"Она молодая. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. При всем желании найти общий язык, его не нашлось. Бывает, ничего страшного", – говорил артист.

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