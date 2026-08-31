"Свадьба? Пока занята другим". Ирина Кудашова, получившая предложение на озере Комо – о разнице в возрасте с женихом, жизни за границей и съемках 18+

Актриса Ирина Кудашова, которой возлюбленный сделал предложение во время поездки на живописное озеро Комо в Италии, откровенно рассказала об их отношениях. Она призналась, что до него никого по-настоящему не любила, рассказала о разнице в возрасте и объяснила, почему пока они откладывают свадьбу.

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Актриса также поделилась подробностями о новых кинопроектах, в частности об эротическом триллере "Грязный ангел", где сыграла откровенную роль. OBOZ.UA пообщался с Ириной Кудашовой во время открытия Одесского международного кинофестиваля.

– Скажите, пожалуйста, когда вы отправлялись в это путешествие, у вас хотя бы было подозрение, что именно там может произойти предложение?

– Конечно, я об этом думала. Я понимала, что после этой поездки мне придется на два месяца уехать на съемки, поэтому логично было предположить, что предложение потенциально может произойти именно сейчас. Но конкретно когда и как – не знала.

– То есть ваш парень никак не предупреждал и не намекал?

– Нет, конечно (смеется). У нас практически каждый день были свидания, поэтому я понимала, что теоретически это может произойти в любой день. Но именно поэтому и не могла угадать момент.

– А теперь, когда вы уже помолвлены, главный вопрос: когда свадьба? Уже обсуждали дату?

– Если честно, я пока даже об этом серьезно не думала. Сейчас я вся в проектах, в работе, в съемках. У меня впереди еще премьеры, поэтому пока голова занята совсем другим (улыбается). Думаю, что сначала нужно завершить этот проект, отпраздновать все запланированные у меня премьеры, и только тогда я смогу наконец выдохнуть, расслабиться и нормально подумать о свадьбе.

– Расскажите о ваших текущих проектах. Над чем вы сейчас работаете?

– У меня сейчас очень насыщенный период, потому что параллельно выходят и снимаются совершенно разные по жанру проекты. Сейчас я работаю в сериале "Котляревский" на Новом канале. Это комедийный сериал о ресторане, кухне и всем, что происходит за кулисами: отношениях между поварами, официантами, администраторами, их амбициях, конфликтах, любви. И для этой роли я даже отдельно училась работать на кухне у шеф-повара, которая показывала, как правильно держать нож, как обращаться с кухонными принадлежностями. Еще пересмотрела много фильмов и сериалов о кухне, чтобы максимально погрузиться в атмосферу.

Моя ближайшая премьера состоится в октябре – "Грязный ангел". Это эротический нуар-триллер, очень необычный для украинского кино. Я играю главную героиню Лизу – 20-летнюю девушку, которая приезжает в большой город в поисках лучшей жизни, но вместо сказки попадает в очень опасный мир. И это, пожалуй, один из самых серьезных актерских вызовов в моей карьере. В фильме есть сцены 18+, съемки ню. Но я согласилась на эту роль сознательно, потому что меня зацепила сама история. Это не просто триллер ради острых эмоций. Для меня это фильм о выборе, последствиях, самоценности и о том, как легко человек может оказаться в опасной ситуации.

А далее, в ноябре, выходит детская комедия "S Николай и потерянное письмо" – светлая, добрая история. А в следующем году выйдут "Игры небесной канцелярии". Это комедия с фантастическим сюжетом о четырех холостяках, которые после аварии оказываются в чистилище. Им дают семь дней на Земле, чтобы исправить ошибки и получить второй шанс.

– Ваш жених сейчас с вами? Он здесь, в Украине?

– Нет, он за границей, я приехала одна. Он живет там с 17 лет. Работает, у него там своя профессиональная реализация. И, наверное, именно поэтому мы и не ставим перед собой вопрос "или Украина, или заграница". Мне кажется, сейчас вообще сложно что-то планировать на много лет вперед.

– Когда выйдете замуж, где будете жить – в Украине или за границей?

– Думаю, что буду жить в двух странах. По крайней мере, сейчас я представляю нашу жизнь именно так. Полностью переехать за границу мне сложно, потому что работа связана с Украиной. Если здесь будет проект – буду приезжать и работать. Мне кажется, на данном этапе это самый реальный для нас вариант. К тому же не скрою, что мне, как и всем, морально тяжело постоянно находиться дома из-за войны, тревог, стресса. Поэтому возможность на какое-то время уехать, сменить обстановку, побыть в более спокойном месте – важна. Но уезжать из Украины навсегда я не планирую – здесь моя работа, мои люди, моя жизнь.

– Этот мужчина – ваша мечта? Что в нем такого, чего не было в других мужчинах, которых вы любили?

– Очень многое. Во-первых, я вообще считаю, что до него никого по-настоящему не любила. В нем есть что-то такое, что мне очень трудно объяснить одним словом. Это человек, который умеет не просто слушать, а слышать. Причем буквально с первого дня нашего общения между нами возникло какое-то очень сильное взаимное понимание. Он человек, который умеет разговаривать, который готов к диалогу.

Он принимает меня в любых моих состояниях. Я могу быть злой, встревоженной, грустной, могу быть не в настроении – и он от этого не меняется. Он всегда стабилен. Нет этих, знаете, эмоциональных качелей. Он четко знает, чего хочет. Он хочет быть со мной. Если мне что-то не нравится, он не отмахивается от этого, а готов работать над этим. Для меня это очень показательно. И самое главное – это человек, который готов строить семью. Не просто говорить об этом, а действительно что-то для этого делать. Он хочет сделать меня счастливой, хочет нашу семью.

– Какая у вас разница в возрасте?

– Борису – 32 года, мне – 26.

– Он знал, что вы известная в Украине актриса, когда вы познакомились?

– Нет, не знал. Узнал об этом уже позже. У него вообще нет Instagram, он не смотрел украинских фильмов и сериалов. Я сама рассказывала ему о своей работе, о проектах, съемках. А сейчас он уже смотрит каждый мой проект (улыбается).

– Вы уже знакомы с родителями друг друга?

– Да, конечно. Они все знакомы, всем друг друг понравились, все очень хорошо отнеслись к нашим отношениям. Родители рады за нас, и это, пожалуй, одно из самых приятных ощущений. Поэтому сейчас действительно все как в сказке (улыбается).

– А родители не говорят: "Ну что вы, свадьба же должна быть через год, через два"? Возможно, уже советуют не затягивать?

– Нет, такого нет. Они говорят: "Как вам удобнее, так и решайте". Для них главное, чтобы нам было хорошо и чтобы мы сами понимали, когда этого хотим. Никто нас не торопит. Борис тоже – нет. На самом деле он хочет еще немного побыть в статусе помолвленных. Говорит, что, как только я вернусь и у нас появится свободное время, мы начнем готовиться к свадьбе. И мне это очень нравится. У нас нет ощущения, что теперь срочно нужно что-то делать. Есть мы, есть наше решение быть вместе, а свадьба – это уже следующий этап.

– Вы привыкли самостоятельно зарабатывать деньги. Хотели бы в будущем больше полагаться на финансовую поддержку мужа?

– Конечно, я продолжаю зарабатывать сама. У меня есть кинопроекты, есть Instagram.

– В прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, вы рассказывали, что хорошо зарабатываете в соцсетях.

– Сейчас меньше. Бизнес сейчас переживает не лучшие времена, поэтому рекламных заказов не так много. Но у меня есть кино, поэтому я не сижу без дела.

– То есть вы не из тех женщин, которые могут сказать: "Теперь у меня есть муж – пусть он меня обеспечивает"?

– Нет, но мне нравится, что рядом есть человек, который всегда может меня поддержать. Если у меня возникают какие-то трудности, конечно, он всегда может помочь.

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