'Я не понимаю, как можно жить на $2-3 тысячи'. Евгения Власова раскрыла свои расходы на месяц и заявила, что 'умеет зарабатывать'

Известная украинская певица Евгения Власова, которая долгое время не появлялась на сцене, поделилась своими нынешними методами заработка. Артистка рассказала, что на комфортную жизнь ежемесячно тратит более 3 тысяч долларов

Основной доход исполнительнице приносит преподавание современного и йога пения. Во время интервью со Славой Деминым, она призналась, что, сочетая эту деятельность с доходами от роялти, которые получает из своих песен, звезде удается полноценно обеспечивать себя и дочь, проживающую за границей.

"Я не понимаю, как можно жить на тысячу или две долларов. У меня ребенок за границей. Я справляюсь со всеми вопросами сама. Гораздо больше. Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность".

По собственным подсчетам, Евгения Власова ежемесячно зарабатывает и тратит на "нормальную" жизнь более 100 тысяч гривен. Певица отметила, что ради этого она много работает, ведь сейчас ей удается получать гораздо меньше, чем при выступлениях на сцене.

"Приходится работать очень много, как никогда. Я когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт, но была очень несчастна. Сейчас я зарабатываю меньше, чем тогда, когда выступала по много раз в месяц, но я более счастливый человек, потому что я делаю то, что я хочу. Но все же нужно зарабатывать еще больше", – поделилась исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал о размере пенсии украинского эстрадного певца Павла Зиброва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!