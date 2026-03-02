'Я не говорил этого другим актерам...' Речь, посвященная посмертной награде Кэтрин О'Харри, довела до слез главных звезд Голливуда

1 марта в США состоялась церемония вручения премии Actor Awards 2026, во время которой Кэтрин О'Хара посмертно получила награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Награду ей присудили за роль Пэтти Ли в сериале "Киностудия" на Apple TV – через месяц после смерти актрисы.

Кэтрин О'Харри не стало 30 января в возрасте 71 года. Вместо нее за наградой на сцену вышел комик Сет Роген, который довел до слез многих звезд в зале. Его щемящую речь опубликовали в YouTube.

Роген, который сыграл одну из главных ролей в "Киностудии" и является соавтором проекта вместе с Эваном Голдбергом, вышел на сцену под продолжительные овации стоя.

"Меня попросили взять на себя очень печальную честь принять эту награду от имени О'Хары", – начал он.

Актер подчеркнул, что для Кэтрин было бы важно получить эту награду именно от коллег: "Я знаю, что она была бы очень благодарна за эту награду от своих коллег-актеров, которых, как я знаю, она очень уважала. Она была большой поклонницей всех вас".

В своей речи Роген подробно рассказал о работе с О'Харой на съемочной площадке. По его словам, актриса имела прекрасную профессиональную дисциплину и исключительную человечность.

"То, что меня просто поражало в течение последних нескольких недель, – это ее способность быть щедрой, доброй и вежливой, никогда не преуменьшая собственных талантов и своей способности вносить вклад в нашу совместную работу", – отметил он.

Наибольшую реакцию в зале вызвало личное признание актера: "Я не говорил этого другим актерам, потому что не хотел, чтобы они надумали что-то, но практически каждый вечер перед съемочным днем в нашем сериале она присылала мне и Эвану электронное письмо, которое всегда было довольно похожим. В нем было написано: "Привет, надеюсь, вы учтете следующее", а затем шла полностью переписанная версия сцены, в которой она снималась".

Роген подчеркнул, что "буквально в 100% случаев" ее правки делали лучше не только ее персонажа, но и саму сцену и сериал в целом.

"Она действительно показала, что можно быть и гением, и быть доброй, и одно из этих качеств не должно мешать другому ни в коем случае", – добавил юморист.

Во время речи камера неоднократно показывала актеров в зале. Дженна Ортега, которая работала с Кэтрин О'Гарой над фильмом "Битлджус, Битлджус", была заметно тронута. Эмоции не скрывали и другие номинантки категории – Кэтрин Ган, Джин Смарт и Кристен Уиг.

Как сообщал OBOZ.UA, официальную причину смерти актрисы обнародовали в феврале. Согласно данным Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, она умерла в результате тромбоэмболии легочной артерии. В свидетельстве о смерти указано, что основным заболеванием был рак прямой кишки, с которым она боролась с марта 2025 года. В день госпитализации актриса жаловалась на трудности с дыханием.

