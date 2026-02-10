Вскрытие показало причину смерти Кэтрин О'Хары, которая сыграла маму Кевина из 'Один дома'

30 января оборвалась жизнь легендарной голливудской актрисы и звезды фильма "Один дома" Кэтрин О'Хары, однако официальная причина трагедии стала известна только теперь. Согласно результатам вскрытия, знаменитость умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Кроме того, в свидетельстве о смерти артистки указано, что основным заболеванием, которое привело к осложнениям, стал рак прямой кишки. Она боролась с онкологией еще с марта 2025 года. Об этом сообщает BBC.

Заметим, что тромбоэмболия легочной артерии – это закупоривание просвета крупных, средних или мелких ветвей легочной артерии тромбом-эмболом, который в большинстве случаев формируется в венах нижних конечностей. Основными симптомами недуга являются одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение и кашель, иногда с кровью.

Кэтрин О'Хара никогда публично не рассказывала о своих серьезных проблемах со здоровьем, однако во время последних выходов актрисы в свет общественность замечала, что она сильно изменилась. 16 октября 2025 года мама Кевина из "Один дома" посетила церемонию Angel Awards, на которой, по словам одного из гостей, выглядела "супер худой". Как подчеркнул инсайдер, лицо звезды было заметно истощенным, а фигуру она скрывала за объемным костюмом.

Для сравнения, 14 сентября того же года Кэтрин О'Хара появилась на красной дорожке премии "Эмми", но не выглядела настолько худощавой.

Как стало известно после ухода артистки в вечность, в последние минуты жизни она жаловалась на "трудности с дыханием". Кэтрин О'Хару срочно доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии, однако, к сожалению, спасти так и не смогли.

Смерть знаменитости стала очень болезненным ударом для ее коллег, поэтому они почтили ее память в социальных сетях. Актер Маколей Калкин, который сыграл Кевина в фильме "Один дома", назвал Кэтрин О'Хару "мамой" в трогательном посте и отметил: думал, они имеют гораздо больше времени, чтобы просто побыть друг с другом.

В свою очередь, канадский артист Дэн Леви отдал дань уважения покойной коллеге, написав: "Работая более 10 лет с моим отцом, Кэтрин стала частью нашей семьи еще до того, как сыграла соответствующую роль. Трудно представить мир без нее. Я буду ценить каждое веселое воспоминание, которое мне посчастливилось создать вместе с ней".

