Умерла актриса Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина в фильме 'Один дома'. Фото

Ушла из жизни легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара. Ее сердце перестало биться в пятницу, 30 января.

Об этом сообщило TMZ. Издание ссылается на собственные источники.

Актриса умерла в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Кэтрин О'Хара был 71 год, актриса всего два месяца не дожила до своего 72-летия.

Актриса хорошо знакома общественности по своей роли матери мальчика Кевина в фильме "Один дома". Также она известна своей работой в фильмах "Шитт-Крик", и "Лучшее на шоу". Эти ленты стали культовыми, а она сама – иконой комедии.

Что известно о Кэтрин О'Хару

Кэтрин О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто (Канада) в семье ирландцев, она была шестой из семи детей. Кэтрин росла в теплой атмосфере в семье, где ценили хороший юмор и поощряли веселье.

Актриса считала, что то, что она выросла в Канаде, дало ей чувство юмора, которое отличалось от американского. Кэтрин говорила, что канадцы любят посмеяться над собой и "хороший, черный юмор, который возникает благодаря осознанию окружающего мира".

Карьера Кэтрин в Голливуде охватила пять десятилетий и началась с канадского комедийного скетч-шоу "Second City Television", за которое она получила свою первую премию "Эмми".

Впоследствии О'Хара снялась в таких фильмах, как "После работы", "Битлджус" и первых двух частях "Один дома".

Именно на съемках фильма "Битлджус" в 1988 году Кэтрин познакомилась со своим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлчем. Они поженились в 1992 году, и у них родилось двое сыновей, Мэтью и Люк.

Интересные факты о звезде Кэтрин О'Хара

Карьера Кэтрин О'Хара

Прежде чем Кэтрин связала свою жизнь с кино, она работала официанткой. Впоследствии она пошла на прослушивание, чтобы стать частью актерского состава клуба импровизационной комедии, однако получила отказ от режиссера.

"Я слышал, что ты прошла прослушивание. Продолжай работать официанткой", – сказал он.

В 1974 она таки присоединилась к актерскому составу театра Second City Toronto, заменив другую актрису. А впоследствии ее постиг большой успех.

Кино принесло О'Хари международную известность в 1980-х. Помимо "Один дома", она снялась в фильмах After Hours (1985) и Beetlejuice (1988).

Кэтрин О'Хара также стала одной из ключевых муз для режиссера Кристофера Хэста, появившись в его известных мокьюментари "Best in Show", "Waiting for Guffman" и "A Mighty Wind".

Редкая аномалия

О'Хара имела редкую аномалию – декстрокардию и синдром situs inversus – при которой внутренние органы расположены зеркально. Сердце актрисы находилось справа, а не слева, как у большинства людей. Однако, эта особенность никак не влияла на ее здоровье и самочувствие.

Новогодняя мама

Фильм "Один дома" давно стал культовым и неотъемлемой частью новогодних каникул. В ленте, которая вышла на экраны в 1990 году, Кэтрин О'Хара сыграла роль матери мальчика Кевина Макалистера, которого случайно оставили дома. Образ Кевина воплотил актер Маколей Калкин.

Интересно, что киношные мать и сын поддерживали связь и после фильма. Калкин признавался, что называл О'Хару "мамой". В свою очередь актриса, когда встречала Маколея, обнимала его и говорила: "Сынок!".

