'Я не буду с малолетками соревноваться': Зарицкая назвала условие, при котором готова поехать на Евровидение

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, готова ли снова принять участие в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" . В 2019 году группа заняла третье место на отечественном этапе шоу, проиграв скандальной певице Maruv и коллективу Freedom-jazz girls band, впоследствии получив шанс представить Украину на международной арене.

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Как призналась Зарицкая в интервью YouTube-каналу Okay Eva, после Нацотбора-2019 все еще есть "незакрытый гештальт". Иногда, добавила певица, задумывается о том, чтобы снова выйти на сцену шоу, однако отказывается от этой идеи.

"Если бы мне сказали: "Александра, ты выиграешь. Мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?" Я бы сказала, да, окей, буду", – назвала главное условие звезда. "А так, я не буду с этими малолетками сидеть", – добавила артистка.

Напомним, по результатам Нацотбора-2019 победу одержала певица Maruv. Впоследствии медиа сообщили, что у исполнительницы запланировано несколько концертов в РФ. НСТУ предложила звезде заключить договор, однако победительница отказалась подписывать контракт.

Право представлять государство перешло к коллективу Freedom-jazz girls band, занявших второе место по результатам голосования, однако из-за их отказа шанс получила группа KAZKA. Музыканты не согласились ехать на Евровидение-2019. Таким образом, Украина не участвовала в песенном конкурсе, который тогда состоялся в Тель-Авиве.

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