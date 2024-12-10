Ирина Билык перевела на украинский свой хит 'Девочка': теперь это дуэт

Народная артистка Украины Ирина Билык перепела русскоязычный хит "Девочка" на украинском. Трек артистка создала еще в 2011 году, но перевела его только недавно. Однако решила записать новый вариант композиции вместе с певицей Машей Кондратенко.

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Релиз сингла запланирован на 13 декабря. Кусочек припева артистки опубликовали в Instagram.

"Наконец-то! Я так радуюсь, что со мной произошла эта история. Я благодарю судьбу за знакомство с Ирой и за мою любимую ее песню, которую вы все уже через несколько дней сможете услышать на украинском!" – прокомментировала Маша Кондратенко.

Отныне припев хита звучит так:

Твоя маленька сильна дівчинка, шикарне авто,

І хвилі моря накривають мої сни стрімголов.

Ти знаєш те, про що, напевно, і не знає ніхто –

Мене бентежить і хвилює лише твоя любов.

Новый вариант хита Ирины Билык понравился ее поклонникам. Они в комментариях выразили свое восхищение:

"Вау! Ждем!"

"Песня заиграла новыми красками. Нереально круто перепели. Реанимировали забытое, от ностальгии слезы на глазах".

"Ой, какая крутая украиноязычная версия".

"Ой, наконец! Можно будет во всю громкость официально слушать в машине".

"Ждем с нетерпением!"

"Ирина Билык и Маша Кондратенко – шикарное сочетание".

"По-украински просто фантастически, такой вайб!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль перепела на украинском свой русскоязычный хит "Скандал" в туре в поддержку нового альбома "Лирика". 39-летняя артистка раньше отказывалась переводить старые песни.

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