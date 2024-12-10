Ирина Билык перевела на украинский свой хит "Девочка": теперь это дуэт
Народная артистка Украины Ирина Билык перепела русскоязычный хит "Девочка" на украинском. Трек артистка создала еще в 2011 году, но перевела его только недавно. Однако решила записать новый вариант композиции вместе с певицей Машей Кондратенко.
Релиз сингла запланирован на 13 декабря. Кусочек припева артистки опубликовали в Instagram.
"Наконец-то! Я так радуюсь, что со мной произошла эта история. Я благодарю судьбу за знакомство с Ирой и за мою любимую ее песню, которую вы все уже через несколько дней сможете услышать на украинском!" – прокомментировала Маша Кондратенко.
Отныне припев хита звучит так:
Твоя маленька сильна дівчинка, шикарне авто,
І хвилі моря накривають мої сни стрімголов.
Ти знаєш те, про що, напевно, і не знає ніхто –
Мене бентежить і хвилює лише твоя любов.
Новый вариант хита Ирины Билык понравился ее поклонникам. Они в комментариях выразили свое восхищение:
- "Вау! Ждем!"
- "Песня заиграла новыми красками. Нереально круто перепели. Реанимировали забытое, от ностальгии слезы на глазах".
- "Ой, какая крутая украиноязычная версия".
- "Ой, наконец! Можно будет во всю громкость официально слушать в машине".
- "Ждем с нетерпением!"
- "Ирина Билык и Маша Кондратенко – шикарное сочетание".
- "По-украински просто фантастически, такой вайб!"
Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль перепела на украинском свой русскоязычный хит "Скандал" в туре в поддержку нового альбома "Лирика". 39-летняя артистка раньше отказывалась переводить старые песни.
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