20 лет грела змею в своем доме: Камалия пожаловалась на коварное предательство от лучшей подруги-'зверя' и получила грубый ответ от Мозговой

Заслуженная артистка Украины Камалия поделилась, что ей нанесла сильную боль подруга, которая была самой близкой для нее более двух десятилетий. Как отметила исполнительница, за время многолетней дружбы они прошли через сложные и радостные события в жизни, однако теперь женщина коварно ее предала.

Об этом певица рассказала на личной странице в Facebook. Она решила не вдаваться в детали неприятного поступка подруги и не раскрыла ее имени, однако призвала подписчиц внимательнее относиться к выбору друзей, ведь они могут оказаться "самыми страшными зверями".

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой – самой близкой! Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом – и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем – радостью, болью, секретами. А оказалось все это время я пригревала змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила", – написала знаменитость.

Камалия призналась, что ей действительно трудно описать боль, которую она сейчас испытывает. Предательство со стороны самой близкой подруги для певицы стало будто "падением мира".

"Враг снаружи – ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя "сестрой". Девушки, запомните: самый страшный зверь – это не чужая женщина, а "лучшая подруга". Берегите свое доверие, свое сердце и свою семью. Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она – друг", – подытожила артистка.

Хотя для подписчиков Камалии личность ее лучшей подруги-"зверя" остается тайной, кажется, музыкальный продюсер Елена Мозговая поняла о ком идет речь. Она резко отреагировала на пост исполнительницы и стала на защиту таинственной женщины: "Ты в своем уме?! Что ты пишешь? Боже, хотя о каком я уме, когда это о тебе".

Камалия не проигнорировала комментарий продюсера и ответила, что раскрыла правду об этом человеке, а Мозговая сможет понять это только тогда, когда окажется на ее месте: "Знаю, что вы с ней дружите и будете защищать".

