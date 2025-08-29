'Там такая 'Санта-Барбара', что не разобраться'. 'Подруга' Камалии, которую певица обвинила в предательстве, раскрыла подробности конфликта

Две недели назад певица Камалия обнародовала в Facebook сообщение, в котором рассказала о подруге, которая, по словам артистки, больно ее предала. Исполнительница написала, что за время многолетней дружбы они прошли через сложные и радостные события, однако женщина, как "змея", которая терпеливо ждала момента, чтобы "ударить прямо в сердце". Певица не назвала имени подруги и не объяснила причин конфликта, оставив много вопросов без ответа.

Видео дня

Нам удалось выяснить, что речь идет о Светлане Голинской – бизнесвумен, владелице нескольких известных компаний в сфере шоу-бизнеса. В интервью OBOZ.UA Светлана впервые прокомментировала скандал и рассказала, что на самом деле ее связывает с певицей.

– Светлана, Камалия утверждает, что вы были ее лучшей подругой много лет, но между вами возник конфликт, детали которого не раскрыла. Вы можете рассказать, что произошло?

– Не могу сказать, что мы с Камалией являемся подругами в традиционном понимании этого слова. Я знаю ее семью более 10 лет. Несколько раз была приглашена на семейные мероприятия, но в основном из-за нашего сотрудничества в проекте YUNA. А вот наши дети поддерживают отношения. Поэтому мы действительно имели контакт.

Последний раз виделись в Испании больше года назад. Там состоялся разговор с Захуром, который, честно говоря, должен был бы меня насторожить. Он рассказал о нездоровой фантазии тещи – якобы я намерена "отбить" мужа Камалии. После этого пообщалась с Камалией. Она объяснила, что ее мама не совсем здорова – имеет склонность выдумывать сплетни. Мол, для нее это привычное дело. Я всегда отношусь с уважением к пожилым людям, поэтому решила не раздувать это все. Но теперь начинаю задумываться, не проявились ли признаки этой "болезни" и у самой Камалии? А что могу еще подумать, прочитав ее сообщение?

Все соцсети мне помогает вести моя команда, и я даже не сразу увидела тот пост. О нем мне сообщила Елена Мозговая – мы давно дружим. Мне трудно представить точную причину такого сообщения, но попробую дать свой комментарий. Мне кажется, что Камалия просто запуталась в своих отношениях, не побоюсь даже сказать, как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью.

Кроме громкого сообщения, у меня есть еще несколько материалов, содержащих клевету в мой адрес. Этого достаточно для открытия судебного дела. Однако я решила не распространять эти видео, ведь уважаю Захура и его племянника Умера, с которыми у меня хорошие отношения. Мы много работали вместе, и я ни разу как партнер не подвела. Я предупредила их, что имею полное моральное право действовать, как посчитаю нужным, если решу это обнародовать. Они ответили, что как уважали меня, так будут уважать и в дальнейшем. Также отметили, что если сочту необходимым обратиться в суд и использовать эти материалы, не станут помехой.

Еще раз о сообщении Камалии. По моему мнению, это может быть или проявление больной фантазии, или даже – обычная женская зависть. Не исключено, что сообщение имело целью привлечь внимание и создать резонанс. Откровенно говоря, Камалия никогда не была интересной сама по себе, ее знают благодаря мужу. Поэтому не исключено, что она и ее команда использовали такой пост как своего рода маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к артистке. Она сама заявляет о рекордном количестве лайков под ним, что лишь подчеркивает эти догадки.

– Как вы отреагировали на слова о "змее" и прочее?

– На самом деле никак не отреагировала, потому что сначала даже не понимала, что такое может касаться меня. Если бы Камалия подробнее объяснила, о ком идет речь. Без конкретных деталей трудно делать какие-то выводы. Возможно, это было связано, например, с водителями, с которыми она проводила время, или еще с кем-то из ее окружения... В любом случае я ожидаю публичных извинений.

– Светлана, как на самом деле живет семья Камалии?

– Сейчас я много времени провожу в Испании и мало знаю об их семье. Захур говорит, что они разведены, Камалия – что он все придумал. Знаете, лучше об этом спросить у них самих, потому что там такая "Санта- Барбара", что никто не разберется. Они и живут вместе, и не живут. Точно время от времени проводят время семьей. У Камалии такая позиция – она исключительно о деньгах. Была благосклонна к Захуру, пока он полностью обеспечивал. Когда узнала, что в наследство не передал ей несколько компаний, а все оформил на свою дочь Татьяну, начала искать нового мужчину. Об этом стало известно – приняли решение о разводе. Мне искренне ее жаль, потому что это замужество для нее стало единственным реальным достижением. В других сферах жизни ей не очень удалось достигать значительных результатов.

Время от времени позиционирует себя как хорошая мама, но на самом деле большинство повседневных забот о детях берут на себя няня и Захур, который живет с ними в Лондоне. Именно он знает обо всех интересах и увлечениях девочек, их учебных программах и досуге. Семейные ценности, которые обычно формируются в семье, там, к сожалению, не сохранились в традиционном смысле. По моему мнению, настоящая семья – это самая большая ценность в жизни. Она не о деньгах и не о потребительских моментах. Когда кто-то ищет лучшее исключительно в материальном плане, можно потерять самое главное – тепло и взаимную поддержку, а вместе с тем и себя. Поэтому, наблюдая за этой ситуацией, я чувствую грусть, откровенно говорю.

– Пытались ли вы поговорить с Камалией лично после скандала?

– Нет, и не планирую этого делать. Я сознательно какое-то время воздерживалась от публичных комментариев. Считаю, что подобные вещи требуют не эмоциональных дискуссий, а зрелых решений. Минимум, чего ожидаю сейчас от Камалии, – извинений. Оно могло бы стать шагом к улаживанию ситуации.

– Как вы восприняли комментарий Елены Мозговой? (Продюсер отреагировала на публикацию Камалии с критическим комментарием: "Ты в своем уме?.. Хотя о каком я уме, когда это о тебе". Камалия в ответ заявила, что Мозговая просто защищает общую знакомую, но "когда будет на ее месте – поймет". – Ред.)

– Лена всегда отличалась прямотой – она пишет то, что думает. И я с ней абсолютно солидарна. Кроме того, получила много сообщений от других представителей шоу-бизнеса и искренне благодарна всем, кто выразил поддержку. Люди умеют отличить искренность от выдумки.

– Что бы вы сказали Камалии, если бы сейчас сидели рядом?

– На самом деле мои слова были бы адресованы не только Камалии, но и всем женщинам. Уважайте себя, потому что это основа всего. Когда человек имеет достоинство и самоуважение, его не сломают обстоятельства. Всегда ищите возможности для роста – в профессии, в личной жизни. Это дает внутреннюю силу. Берегите семью. Семья – это самая большая ценность, которую невозможно купить. Будьте примером для своих детей. Они подражают нашим словам и поступкам. И именно от того, какими мы есть сегодня, зависит, какими они станут завтра.

– Светлана, расскажите больше о себе.

– У меня активная жизненная позиция и несколько собственных компаний, каждой из которых искренне горжусь. Мой главный проект – "Медиатек", созданный более 15 лет назад. Сегодня компания является одним из лидеров в Украине в сфере аренды оборудования для видеовизуализации концертов, телевизионных съемок, фестивалей и других масштабных событий. Мы участвовали в таких знаковых проектах, как "Евровидение", празднование 30-летия Независимости Украины, концертов мировых звезд – Стинга, Дженнифер Лопес, Scorpions и многих других. Сотрудничаем с ведущими телеканалами Украины, обеспечивая техническую поддержку проектов "Танцы со звездами", "Голос страны", "Липсинк батл", "Поют все" и других.

Еще один важный этап моей жизни начался уже во время полномасштабного российского вторжения. Найдя убежище в Испании, вместе с командой единомышленников основала компанию U-concert.spain, которая занимается организацией выступлений украинских и зарубежных артистов и проведением благотворительных мероприятий в поддержку Украины. Это дело, которым особенно горжусь. Первой масштабной инициативой стал проект "Жизнь победит", основанный администрацией президента Украины. Мы реализовали его в девяти европейских столицах с участием ведущих украинских исполнителей. Результат был ощутимый – совместно с United24 мы смогли закупить оборудование для украинских больниц на сумму более 3,5 млн грн.

После этого я инициировала переговоры с послом Украины в Испании Сергеем Погорельцевым и генеральным консулом в Барселоне Артемом Воробьевым. Они поддержали мою идею, чтобы все концерты украинских звезд, организованные U-concert.spain, были направлены на конкретную помощь: потребности ВСУ, поддержку "Охматдета", закупку автомобилей, дронов и специальной экипировки. Так через культуру нам удалось максимально стать полезными для нашей страны.

Отдельно хочу рассказать еще об одной своей работе. Cocinando – это проект о моей жизни. Он родился благодаря любви. Я уже давно в отношениях – недавно получила предложение. Мы с любимым решили, что подготовка к свадьбе стоит того, чтобы ее показать. В соцсетях шутливо освещаем добрачный период – различные триггерные ситуации, забавные моменты. Наша история стоит сериала, но сериала не будет. Будет шоу о том, как выбираю главного повара на свадьбу. Зрители вместе с нами отправятся в путешествие по Испании, почувствуют ее настоящий колорит, увидят разные регионы и познакомятся с оригинальными блюдами. В рамках программы мы посетим шесть городов, 18 ресторанов и испытаем поваров, среди которых выберем лучшего. Премьера шоу состоится уже в сентябре.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая высказалась о конфликте Камалии с подругой, в котором не поддерживает певицу: "Все знают правду".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!