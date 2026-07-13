В "Укроборонпроме" уволили причастных к трагедии в Вишневом: что показало предварительное расследование

В акционерном обществе "Украинская оборонная промышленность" уволили руководителей двух государственных предприятий и ряд других должностных лиц, чьи действия могли привести к трагедии в результате взрыва на складах в Вишневом (Киевская область). Предварительное расследование выявило нарушения законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

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Между тем в "Укроборонпроме" заявили о сотрудничестве со следствием и о масштабной проверке всех причастных предприятий. Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

Кадровые решения и масштабные проверки в "Укроборонпроме"

"По результатам предварительного расследования руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей", – сообщили в компании, подчеркнув, что там "соблюдается принцип неотвратимости ответственности".

Также своих должностей лишились и другие сотрудники, действия которых могли способствовать возникновению трагедии.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что уволенные не избегут ответственности и понесут наказание в рамках уголовного производства в соответствии с законодательством Украины.

В компании заверили, что полностью сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими правоохранительными органами и предоставляют следствию всю необходимую информацию и документацию.

Также на всех предприятиях компании проводится комплексная проверка соблюдения требований по безопасному хранению боеприпасов и работе со средствами поражения.

"Мы еще раз выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал в результате трагедии. Наша обязанность – сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля Россия нанесла комбинированный удар по Вишневому в Киевской области. После одного из ударов произошла вторичная детонация, которая привела к значительным разрушениям в городе. Из-за опасности была эвакуирована часть жителей, а поезда, которые должны были проходить через населенный пункт, перенаправляли по другим маршрутам.

К сожалению, в результате атаки были повреждены многие частные дома, а несколько улиц были буквально уничтожены. Кроме того, в городе повреждены промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования скорой медицинской помощи и автомобили. В целом сама атака унесла жизни 8 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что после взрыва на складах в Вишневом на оборонных предприятиях Украины будут проведены проверки. По его словам, все виновные должны быть наказаны, в частности, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям.

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