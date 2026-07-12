Сенатор Грэм был одним из самых влиятельных и активных союзников Украины в Конгрессе. На протяжении своей тридцатилетней карьеры — сначала в Палате представителей, а затем в Сенате — он последовательно продвигал инициативы в поддержку Украины и разделял ценности украинцев в их борьбе против России. Кроме того, он был одним из немногих республиканцев в Сенате, кто в неформальной обстановке — например, за игрой в гольф — обсуждал эту поддержку с Трампом, и к кому Трамп прислушивался. За несколько часов до смерти Грэм позвонил Трампу, чтобы поделиться впечатлениями после поездки в Украину.

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Останньою справою, яку Ліндсі Грем не встиг завершити, були нові санкції проти Росії. Протягом візиту до Києва у пʼятницю сенатор оголосив, що республіканці та демократи нарешті знайшли порозуміння з Трампом і незабаром планують ухвалити відповідний законопроєкт. Сьогодні кілька сенаторів і конгресменів вже заявили, що найкращим вшануванням пам'яті сенатора буде невідкладне ухвалення цього законопроєкту. Думаю, так зрештою і станеться.

Раптова смерть Ліндсі Грема за кілька днів після його поїздки до України викликала бурхливі обговорення у США. Деякі помітні серед республіканців фігури закликали уряд розслідувати обставини смерті сенатора - і чи не причетна до цього Росія. Серед цих голосів - впливова MAGA-блогерка Лора Лумер, президентка the Weatherman Foundation (і донька Кіта Келлога) Меган Моббс, оглядач Fox News Марк Тіссен та інші. Водночас проросійські голоси в США намагаються роздмухати те, що смерті Ліндсі Грема нібито причетна Україна. Але поки ці намагання не мають особливого успіху.

Тепер у Сенаті зʼявилось вакантне крісло, і за законом, губернатор Південної Кароліни, яку представляв Грем, призначить тимчасового сенатора до січня 2027. Паралельно республіканці мають вибрати кандидата, який змагатиметься замість Грема на виборах у листопаді. Зараз в медіапросторі лунають різні імена - як проукраїнських кандидатів, так і скептиків підтримки Києва. Дехто навіть згадує Ніккі Гейлі, яка балотувалась у президенти США в 2024 році. Південна Кароліна - її рідний штат. Сама Ніккі Гейлі про свої плани поки що не заявляла.

У цій ситуації поки більше запитань ніж відповідей. Сподіваюсь, протягом наступних кількох днів буде більше ясності. Сьогодні ж - щирі співчуття родині сенатора та громаді Південної Кароліни.