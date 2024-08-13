'Не нравилось слышать о россиянах'. Камалия раскрыла причину развода с Мохаммадом Захуром

Украинская певица Камалия прокомментировала развод с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. Супруги были вместе 20 лет, однако в 2023-м стало известно об окончании отношений.

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Последней каплей для исполнительницы было поведение дочери от первого брака мужа Татьяны. Об этом знаменитость рассказала в интервью "Власть vs Влащенко". Камалия отметила, что отношения между ней и падчерицей были сложными и холодными.

По словам артистки, их знакомство с Татьяной произошло тогда, когда звезда ждала близнецов в 2013 году. Инициатором стал Захур, уговоривший дочь встретиться с Камалией. Пообщавшись, певица почувствовала со стороны девушки холод и ревность. "У нас постоянные были конфликты. Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа, ведь у нее скоро родятся сестренки", – рассказала знаменитость .

После 24 февраля 2022 года Мохаммад вывез всю семью в Лондон, где проживает Татьяна. Таким образом, миллиардер надеялся исправить ситуацию. Впрочем, это привело к еще большим ссорам, в том числе и тем, которые касались войны. "Она от мамы-россиянки. Ей было неприятно, что я говорила в сторону россиян. Она мне начала мстить. Я Захуру говорила, он мне не верил", – призналась Камалия.

Исполнительнице хотелось, чтобы муж за нее вступился, а он защищал дочь. "Когда я ожидала, что муж скажет: "Уважай мою жену, мать моих детей", а он этого не сделал. У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я чувствовала себя одинокой и не нужной. Меня переклинило просто. Ну и он мне сказал такую фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой разведусь, чем Таню брошу", – добавила гостья.

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