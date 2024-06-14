Вышиванка с калиной и таинственный возлюбленный. Яна Зинкевич вышла замуж после 7 лет отношений

Основательница батальона парамедиков "Госпитальеры" и народная депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич вышла замуж через 7 лет отношений. Известно, что ее любимого зовут Илья, но его лицо женщина решила держать в тайне.

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Медикиня-доброволица опубликовала в Facebook кадр, на котором не видно ни одного лица, а весь акцент на кольцах. Пара решила расписаться в вышиванках. Для себя 28-летняя Зинкевич выбрала белую с калиной, а ее избранник – серую рубашку с народными мотивами черного цвета.

"Новый этап после 7 лет жизни вместе", – подписала нардепка снимок.

О помолвке Яна Зинкевич объявила в начале июня. Она рассказала, что уже более 6 лет живет вместе с любимым и воспитывает свою дочь от первого брака – Богдану. Избранник командира "Госпитальеров" – разведчик, служивший в одном из пехотных подразделений. Они познакомились во время ротационного выезда на передовую.

"Мы тогда ехали в Широкино. Это товарищ моего бывшего водителя. Ганс предложил ему проехаться с нами, чтобы немного развлечься. Потому что он тогда как раз уволился из армии, ему было грустно. Мы сразу нашли общий язык и сошлись буквально через несколько дней, начали жить вместе. Илья помогает мне, каждый день возит меня на работу, на разные события. Возит меня на ротации, если я уезжаю на передовую. То есть всегда со мной", – вспоминала она.

Еще тогда Зинкевич рассказывала, что свадьба не должна быть громкой. Пара планирует устроить семейное празднование с ограниченным кругом друзей.

Первым мужем медика был волонтер Максим Кораблев, от которого у Зинкевича родилась дочь. Однако вскоре пара развелась, а дочь нардепка воспитывала вместе с новым избранником.

Напомним, в 2016 году автомобиль, в котором ехала Яна Зинкевич и еще один госпитальер, попал в ДТП. Украинка выжила, однако получила паралич нижних конечностей. Осенью прошлого года она месяц провела в медикаментозном сне из-за сепсиса. Сейчас волонтер передвигается в колесном кресле.

Ранее OBOZ.UA писал, что нардепка от партии "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева вышла замуж за военного командира и депутата Киевского городского совета Юрия Федоренко.

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