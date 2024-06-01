Яна Зинкевич призналась, что выходит замуж, и рассказала о возлюбленном

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец, основательница батальона парамедиков "Госпитальеры" Яна Зинкевич вскоре выйдет замуж. Со своим избранником по имени Илья она встречается уже шесть лет.

Дочь сознательной украинки Богдана, которая окончила 1 класс, считает жениха матери своим отцом. Об этом она рассказала в интервью "Цензор.нет".

Избранник Яны Зинкевич – разведчик, служивший в одном из пехотных подразделений. Они познакомились во время ротационного выезда основательницы "Госпитальеров" на передовую.

"Мы тогда ехали в Широкино. Это товарищ моего бывшего водителя. Ганс предложил ему проехаться с нами, чтобы немного развлечься. Потому что он тогда как раз уволился из армии, ему было грустно. Мы сразу нашли общий язык и сошлись буквально через несколько дней, начали жить вместе. Илья помогает мне, каждый день возит меня на работу, на разные события. Возит меня на ротации, если я еду на передовую. То есть, всегда со мной", – рассказала депутат.

Она призналась, что не верила, что встретит новую любовь после развода. Свою роль в неуверенности сыграла и инвалидность Яны Зинкевич.

"Были опасения: кто меня такую полюбит? Было такое самобичевание. Но Илья смог. И это для него не стало препятствием. Он любит меня такой, какая я есть", – поделилась общественная деятельница.

Она добавила, что чувствует себя счастливой и любимой, а свадьба пары не будет громкой. Они устроят семейное празднование с ограниченным кругом друзей.

Напомним, в 2016-м автомобиль, в котором ехала Яна Зинкевич и еще один госпитальер, попал в ДТП. Украинка выжила, однако получила паралич нижних конечностей. Осенью прошлого года она месяц провела в медикаментозном сне из-за сепсиса.

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