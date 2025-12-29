Выехавший из Украины певец вступился за русский язык: политики казнили мирных людей на Донбассе и Прикарпатье

Украинский певец Василий Лазарович, который сейчас проживает в Чехии, а с Родины выехал в 2016-м, высказался насчет языкового вопроса в Украине, заявив, что политики годами искусственно разжигали противостояние между людьми в разных регионах страны. Артист отметил, что язык стал болезненной темой из-за войны, однако именно политические решения в прошлом заложили основу для общественного раскола.

По словам Лазаровича в интервью OBOZ.UA, он всегда оставался украиноязычным и вырос в семье, где общались на украинском. При этом певец подчеркнул, что имеет много друзей, которые говорят на русском, и не считает это основанием для внутреннего конфликта в государстве. Он напомнил, что на протяжении многих лет именно интернет и радиостанции навязывали артистам русскоязычный контент.

"Я никогда не поднимал языковой вопрос, потому что считаю его чрезвычайно болезненным. Я украиноязычный человек, мои родители всю жизнь говорили на украинском, я очень люблю Украину. Но у меня есть много друзей, которые говорят на русском. Разве я теперь должен каждый раз оправдываться за то, что когда-то пел русские песни? Такое было время", – подчеркнул Лазарович.

Певец обратил внимание на двойные стандарты, когда публичные лица в быту общаются на русском, но одновременно призывают к жесткой украинизации. По его мнению, это лишь углубляет общественный конфликт. Лазарович подчеркнул, что запад Украины годами безосновательно изображали радикальной, хотя на самом деле там всегда царила толерантность.

"На Прикарпатье – на свадьбах или в колыбах – музыканты исполняли российские композиции. На радиостанциях главным условием для украинских артистов было петь на русском, – объяснил певец. – Запад Украины годами называли националистами и бандеровцами, хотя мы – адекватные, искренние и приветливые люди. Те, кто ездил в Ворохту, Буковель или Яремче, знают: там человека принимали на любом языке. Конечно, не сейчас. Во время войны отношение к русскоязычным очень обострилось, потому что погибло слишком много наших ребят".

"Политика сделала все, чтобы расколоть и стравить мирных людей – как на Донбассе, так и на Прикарпатье. И это страшная трагедия..." – делился Лазарович.

Вспоминая гастроли на Донбассе, Лазарович отметил, что имеет об этом регионе только теплые воспоминания. В частности, в 2005 году он получил гран-при конкурса "Отчий дом" в Донецке, где работал с известными украинскими артистами. По его словам, местные жители были открытыми, искренними и одинаково общались на украинском и русском языках.

В то же время певец вспомнил негативный опыт в Севастополе, где во время исполнения украинских песен со сцены раздавались агрессивные выкрики с требованием петь на русском. Именно тогда, по его словам, уже были заметны последствия тотальной русификации.

"Помню, как во время одного из концертов на городской площади я исполнял украинские песни, а из-под сцены агрессивно кричали: "Пой русские песни!" Меня не напугать выкриками из толпы, но это происходило систематически. Уже тогда было очень заметно, что там происходила тотальная русификация – и это было мне совершенно не по душе", – добавил Лазарович.

