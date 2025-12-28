'Просили сказать, что Украина меня уничтожила'. Скандальный победитель нацотбора на Евровидение 2010 рассказал о звонках с 'Первого канала' России

Украинский певец Василий Лазарович поделился, что после того, как вокруг него возник громкий скандал из-за победы в национальном отборе на Евровидение 2010, в России загорелись желанием переманить его в свою индустрию шоу-бизнеса. Артисту часто звонили с "Первого канала" РФ и предлагали сотрудничество.

По словам исполнителя, россияне хотели, чтобы он публично раскритиковал украинскую власть, которая его якобы недооценила и не дала поехать на международный песенный конкурс. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Заметим, что в 2010 году Василий Лазарович должен был представлять нашу страну на Евровидении, поскольку его кандидатуру утвердил художественный совет Национальной телекомпании Украины на закрытом голосовании. Однако такое решение вызвало большое возмущение в обществе, которое выступило за проведение традиционного отбора с открытым конкурсом.

Масла в огонь подлило появление слухов, что певец якобы написал письмо 4-му президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просил дать шанс выйти на сцену международного песенного конкурса. Лазарович неоднократно отрицал контакт с беглым политиком, однако его слова никак не помогли. На Евровидение от Украины поехала Елена Тополя (ALYOSHA), а карьера артиста в родной стране пошла на спад.

По словам Василия Лазаровича, до 2013 года он, как и многие отечественные звезды, ездил с гастролями в Москву. Однако, как отметил певец, никогда даже не претендовал на место в российском шоу-бизнесе, более того, после 2014-го разорвал все связи со страной-агрессором. А вот в РФ не спешили прощаться с артистом.

"После 2013 года мне ежегодно звонили с "Первого канала" России и предлагали сотрудничество, в частности на теме Евровидения. Они хотели, чтобы я публично заявил, якобы Украина меня уничтожила, что я стал жертвой Евровидения, что был готов ехать, а "плохая украинская власть" меня недооценила. Могу вам сказать одно – каждый раз я отказывал и не давал им никаких комментариев. Потому что украинская власть – это не Украина", – подчеркнул исполнитель.

