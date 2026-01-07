'Выдвигайте претензии тому, кто ворует у вас'. Полякова во время отдыха в Буковеле резко ответила на упреки насчет денег

Во время отдыха в Буковеле певица Оля Полякова вышла в прямой эфир, чтобы немного пообщаться с поклонниками. Она расхвалила отечественный курорт и отметила, что сейчас для хорошего отпуска даже не нужно ехать в другие страны. После этих слов один из пользователей сети написал: "Оля, у тебя хватает денег. Тебе не надо за границу", на что артистка мгновенно отреагировала и призвала не считать чужие средства.

Видео дня

Исполнительница подчеркнула, что зарабатывает на комфортную жизнь честным трудом, а подобные упреки нужно выдвигать тем, кто обворовывает государство. Соответствующее видео знаменитость обнародовала на личной странице в Instagram.

"Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, горбом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно", – отметила певица.

В то же время, как подчеркнула Оля Полякова, до начала полномасштабной войны она имела значительно большие заработки. Поэтому исполнительница пожелала, чтобы в Украине скорее наступил мир.

"Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше", – добавила звезда.

