'Мама оплачивать не будет!' Полякова не дала денег на свадьбу старшей дочери и объяснила свое решение

Украинская певица Оля Полякова откровенно заявила, что не будет оплачивать свадьбу своей старшей дочери Маши, которая летом официально зарегистрировала отношения с музыкантом Эденом Пассарелли. Как считает артистка, если пара уже решила сделать такой серьезный шаг, то должна брать на себя всю финансовую ответственность и самостоятельно устраивать церемонию.

К тому же звезда убеждена, что тенденция на организацию пышного гуляния для детей давно осталась в прошлом. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Обязательно (будет свадьба. – Ред.), когда они заработают деньги и смогут себе это позволить. Я считаю, что делать пышную свадьбу для детей – это вчерашний день. Дети сами решили жениться, то пусть сами себе обеспечивают свадьбу", – сказала исполнительница.

Оля Полякова отметила, что когда в свое время выходила замуж, то не просила денег у мамы. Тогда все расходы взял на себя ее муж Вадим Буряковский. По мнению артистка, Маша Полякова или должна следовать ее примеру, или же самостоятельно заработать на свадьбу.

"Если муж не может, пусть сама идет и зарабатывает, как мамка всю жизнь работает. Там куча вариантов. Но мама то оплачивать не будет", – добавила певица.

Что известно о личной жизни Маши Поляковой

В начале июля этого года стало известно, что возлюбленный 20-летней дочери исполнительницы сделал ей предложение руки и сердца. На важный шаг Эден Пассарелли решился во время совместного отдыха с Машей Поляковой на яхте. Музыкант стал перед избранницей на одно колено, протянул кольцо и спросил: "Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой?", в ответ на что услышал уверенное "Да".

Через две недели влюбленные расписались в США. Тогда пара не устраивала пышных гуляний, однако в будущем все же планирует свадьбу. Как отметила Маша Полякова, празднование, скорее всего, состоится летом следующего года во Франции.

