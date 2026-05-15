О новых принципах формирования минималки, проекте Трудового кодекса и ситуации на рынке труда. Интервью с замминистра Дарьей Марчак

Правительство подало в Раду проект нового Трудового кодекса – одного из самых тяжелых документов, который не могут принять уже на протяжении многих лет. Изменения (если их поддержат парламентарии) должны, в частности, увеличить отпуск с 24 до 28 дней,ввести признаки трудовых отношений, ввести новые виды договоров (среди них – агентская работа), усилить защиту от харассмента и моббинга, реформировать Гоструда.

Вместе с тем новый документ в текущей редакции не решает проблему минимальной зарплаты, которая фактически перестала выполнять свои функции – ее размер меньше, чем черта бедности. Проект не понравился профсоюзам, которые считают, что их роль будет значительно уменьшена.

Действующий Кодекс законов о труде (КЗоТ) приняли еще в 70-х, с того момента в него вносили более 180 изменений, однако, документ все равно безвозвратно устарел и уже не обеспечивает потребностей современного рынка труда.

О том, что должен изменить новый Трудовой кодекс, каковы перспективы его принятия и действительно ли на рынке труда настолько критическая ситуация, читайте в интервью OBOZ.UA с заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарьей Марчак.

– Много разной информации о ситуации на рынке труда, разные мнения можно услышать от бизнес-ассоциаций, некоторых ваших коллег и экспертов. Какова ваша оценка как человека, который аккумулирует все эти мысли? Действительно ли ситуация на рынке труда сейчас настолько трагична?

– Не хотелось бы использовать слово "трагическая" в принципе. На самом деле мы видим много возможностей. Глядя на статистику, с одной стороны, действительно заметен значительный дефицит кадров. По последним исследованиям в начале этого года, 75% работодателей жалуются на сложности с закрытием вакансий. Это очень высокий показатель.

Однако, с другой стороны, я не могу сказать, что людей в экономике нет. Мы видим значительный потенциал для более широкого участия людей в рынке труда. Вопрос в другом: у нас еще не выработаны устоявшиеся практики и традиции для привлечения этих людей. Долгое время страна работала по принципу отбора самых "легких" кандидатов, отсекая всех, с кем нужно было хоть немного поработать. Сейчас необходимо менять подходы и политику, потому что люди для экономики есть.

– О каких именно категориях людей идет речь?

– Этот потенциал – среди многих категорий. Например, женщины. Недавние исследования показывают, какое количество женщин, ухаживающих за детьми, не вовлечено в работу. В частности, исследование МОТ совместно с ЮНИСЕФ "Доступ к дошкольному образованию и уходу и расширение экономических прав и возможностей женщин в Украине" показало, что только 35% матерей детей 0-6 лет работают, а среди матерей детей до 2 лет – только 12%. При этом до 28% неактивных матерей хотят работать, но не могут в силу обстоятельств. Также это ВПО, люди с инвалидностью, ветераны, люди в возрасте 50+, а также молодежь, которая не может найти первое рабочее место.

– Если бы весь этот резерв был максимально задействован, этого хватило бы для покрытия дефицита?

– Если бы люди, которые могут работать, на 100% вышли на рынок труда, мы бы точно закрыли дефицит.

– Но есть всегда люди, которые не хотят работать и не будут этого делать...

– Вполне реалистично привлечь от 2,5 млн до 3,5 миллионов человек из тех, кто сегодня не работает.

– А какова реальная потребность?

– По разным сценариям моделирования, на следующие 10 лет нам дополнительно понадобится около 4,5 миллионов человек сверх тех, кто уже официально трудоустроен.

– Эти 2,5-3,5 миллиона, которых реально привлечь – это люди, которые вообще не работают, или часть из них находится "в тени"?

– Это те, кто вообще не участвует в рынке труда. Что касается "тени", то по оценкам Института демографии, около 2,6 миллиона человек находятся в теневой занятости. Поэтому имеем две разные задачи: первое – детенизация, второе – привлечение тех, кто сейчас не работает вообще.

– Видите ли вы в проекте Трудового кодекса положения, которые будут стимулировать этих людей выйти на работу?

– Это вопросы смежные, но разные. Трудовой кодекс – это об изменении законодательства. Его логика – пересмотреть неработающие нормы и сделать регулирование не декларативным, а реальным, сфокусированным на договорных отношениях.

Вторая большая задача – изменение практик трудоустройства и фокус на переобучение. Не все навыки людей сегодня соответствуют потребностям рынка. Чтобы свести спрос и предложение, мы создаем единую цифровую систему "Обрій". Она позволит быстрее, в том числе с помощью искусственного интеллекта, сочетать потребности соискателей и работодателей.

– Как именно Трудовой кодекс поможет в этом "метчинге"?

– Недавно я встречалась с главой ОО "Эпипросвита". Они провели сложное исследование относительно женщин, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. Таких мам около 200 тысяч, и большинство из них хочет и может работать, но им нужна дистанционная работа.

Проект Трудового кодекса прямо дает маме, которая ухаживает за ребенком, право выбирать формат: стандартный, дистанционный или смешанный. Это один из трех "столпов" нашей реформы: законодательные изменения, цифровизация и работа с навыками.

– Существуют ли сейчас нормы, которые мешают компаниям привлекать таких людей? Например, правительственный контакт-центр: они могли бы работать дистанционно, но, кажется, все сидят в офисе.

– Новый Кодекс четко, в соответствии с европейскими директивами, запрещает любые формы дискриминации – или из-за потребности в дистанционной работе, или по возрасту, или из-за наличия детей. Мы знаем о негласной практике, когда работодатель неохотно берет молодую женщину, боясь декрета. Теперь мы создаем законодательную базу, чтобы минимизировать такие барьеры.

– Многие не работают из-за низких зарплат. Минималка сейчас значительно ниже фактического прожиточного минимума. То есть человек, который работает полный рабочий день с минималкой, гарантированно находится за чертой бедности. Почему проект кодекса не решает этой проблемы, например, через привязку к фактическому уровню прожиточного минимума?

– Вопрос резонный. Трудовой кодекс закладывает основу для решения этой проблемы по логике ЕС. Он определяет, что минимальная заработная плата должна быть производной от средней по стране. В идеале мы стремимся, чтобы минималка составляла хотя бы 50% от средней зарплаты.

Мы не закладывали конкретных процентов или сроков в сам текст сейчас, потому что это предмет сложной дискуссии с бизнесом и государственным сектором – с какой скоростью мы сможем это финансово потянуть. Но формула уже есть. Ко второму чтению мы будем дорабатывать текст, учитывая правки депутатов, позиции профсоюзов и бизнес-ассоциаций. Сейчас поданный проект – это результат двухлетней работы между всеми стейкхолдерами.

– Почему не прописать, что минималка не может быть ниже фактического прожиточного минимума уже сейчас, чтобы защитить людей от гарантированной бедности?

– Для нас критически важно не прописывать нормы, которые мы не сможем реализовать. В Украине большая история "мертвых" норм, которые ежегодно ставят на паузу. Мы хотим вписывать то, что государство и общество смогут выполнить, имея при этом четкий план подтягивания к цели.

– Профсоюзы критикуют проект, отмечая, что он урезает права работников – например, относительно разрешения увольнять после больничного или отсутствия согласования увольнений с профсоюзами. Что вы на это ответите?

– По больничным: фактически система будет работать так же, как сейчас, кодекс лишь уточняет процедуры. Основная идея – убрать чисто "запретительные" нормы, которые часто вредят самому работнику.

Например, сейчас запрещено привлекать женщин с маленькими детьми ко сверхурочной работе или командировкам. Но бывают ситуации, когда женщина сама хочет работать вечером или в выходные, потому что ей так удобнее (часто это даже единственный возможный вариант), а закон ей это запрещает. Мы увеличиваем вес договорных отношений.

Еще пример: сейчас при увольнении по инициативе работодателя работник должен отработать определенный срок. Но часто это эмоционально тяжело – работать там, где тебя уже уволили. Кодекс предлагает альтернативу: человек может договориться с работодателем, получить финансовую компенсацию (так называемый "золотой парашют") и уйти уже на следующий день, чтобы спокойно искать новую работу или переучиваться. Это вопрос выбора и договоренности, а не принуждения.

На мой взгляд, и это подтверждают европейские директивы, мы переходим к модели, где приоритетом является право выбора человека. С другой стороны, Кодекс должен решить проблему злоупотреблений, которая особенно остро стоит в публичном секторе. Вы знаете эти кейсы: человек узнает о возможном увольнении и годами "болеет", находясь на больничных.

– А почему не дать человеку выбор: либо он хочет, чтобы профсоюз вмешивался в его отношения с работодателем, либо хочет договариваться сам?

– Трудовой кодекс оставляет профсоюзам их роль, но приводит ее в соответствие с европейскими регламентами. Сейчас профсоюзы имеют индивидуальное право согласовывать увольнение, тогда как их основная миссия в Европе – это качественные коллективные переговоры, консультации и информирование. Мы сохраняем за ними право вето только в отношении увольнения руководства самих профсоюзов, чтобы работодатель не мог давить на организацию. В то же время, мы вводим норму: если на предприятии нет профсоюза, работник может делегировать свое представительство более активному коллеге или юристу.

– В проекте есть норма о видеонаблюдении и контроле за перепиской. Это звучит как нарушение приватности. При том, в Кодексе нет четких критериев, когда такое наблюдение разрешается...

– Это ошибочная трактовка. Наоборот, видеонаблюдение фактически используется уже сегодня, такая практика существует хаотично и ничем не регулируется. Кодекс же четко определяет, что это – крайняя мера, которая допускается только тогда, когда все другие средства контроля оказались неэффективными. Например, в случаях буллинга или моббинга на рабочем месте, когда работодателю нужно защитить жертву, но невозможно перевести процесс в дистанционный формат (например, у станка). Работодатель должен будет доказать, что альтернатив не было, а работник будет иметь право обжаловать это решение в суде или через Гоструда.

– Я нашел десятки объявлений, в которых работодатели указывают возраст кандидата (что запрещено законом). И иногда это странные ограничения. Например, ищут женщин до 25 лет, или, популярная сеть, которая продает полуфабрикаты, в объявлении указывает, что им нужна повариха в возрасте до 48 лет. Я обратился с этими кейсами на горячую линию Гоструда. Как думаете, что мне ответили?

– Что сейчас действует мораторий на проверки.

– Именно так. Предложили судиться самостоятельно, так как повлиять на дискриминацию в объявлениях они никак не могут. Или это нормальная ситуация?

– Мы хотим ввести риск-ориентированный подход: система автоматически будет трекать нарушения, и проверка будет происходить только там, где есть реальный сигнал о риске. Это избавит бизнес от лишней нагрузки, но сделает защиту прав реальной. Также Трудовой кодекс вводит признаки трудовых отношений (8 четких критериев), что позволит однозначно определять, где есть наемный труд, а где – настоящее предпринимательство ("ФОП"), чтобы избежать дробления бизнеса и нелегальной занятости.

– Вы упоминали о резерве в 800 тысяч пенсионеров до 60 лет. Как привлечь их на рынок труда, где царит эйджизм?

– Мы рассматриваем стимулы для работодателей, например, освобождение от уплаты ЕСВ за таких работников. Но главное – изменение культуры. Мы запускаем проект "Опыт имеет значение" совместно с партнерами (Жизнелюб, Астарта, ФРУ), где помогаем людям 50+ подтянуть свои мягкие навыки и проводим метч-мейкинг с работодателем. У нас печальная статистика: среди людей 55+ по состоянию на начало 2025 года были трудоустроены только 27%. Мы должны нормализовать найм опытных кадров через четкие инструкции (guidelines) для HR-ов, как работать с различными категориями: женщинами с детьми, ветеранами, пожилыми людьми.

– Вы активно занимались пенсионной реформой, мы с Вами несколько раз о ней общались, были очерчены сроки, разработан законопроект. Команда Минсоца изменилась и фактически Ваша работа нивелировалась. Верите ли Вы, что так не получится и с Трудовым кодексом?

– Большая реформа никогда не делается за год или два. Например, пенсионный закон 2002 года готовили семь лет. Это нормальный цикл, когда одна команда готовит фундамент, а другая – двигает дальше. Пенсионную реформу сейчас продолжает Минсоцполитики, и не начинает с нуля, а работает с наработками, которые делала предыдущая команда. Так же и с Трудовым кодексом – предыдущая команда Минэкономики (Юлия Свириденко и Татьяна Бережная) подготовила качественный текст. Их преемники, Алексей Соболев, как министр, и я, вынесли его на Кабмин и подали в парламент. Мы надеемся на принятие в первом чтении, а дальше будем работать над каждой правкой. Главное – этот текст уже является компромиссом, достигнутым за два года дискуссий с бизнесом и международными партнерами. Большие изменения делаются шаг за шагом, и мы свой шаг делаем сейчас.