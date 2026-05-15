Не Испания или Греция: названа лучшая страна Европы для отпуска

Лучшей страной Европы для летнего отпуска с теплом и солнцем назвали Турцию. По данным исследования, именно она имеет самые комфортные погодные условия для семейного отдыха летом: среднюю температуру около 27 градусов, слабый ветер и минимальное количество осадков.

Поэтому туристам, которые ищут гарантированное солнце, советуют обратить внимание не только на Испанию или Грецию, но и на турецкие курорты. Детали рассказало издание Mirror.

Компания TUI проанализировала более 150 европейских направлений и определила, где летом лучшая погода для отдыха. В исследовании учитывали погодные данные, в частности температуру, количество осадков и силу ветра.

По результатам анализа, лучшие условия для летнего отпуска имеет Турция. В среднем летом там держится температура около 27 градусов, дождей немного, а ветер обычно не мешает отдыху.

Многие туристы хотят избежать риска дождливого отпуска и выбирают страны, где летом можно рассчитывать на стабильное тепло, солнце и комфортные условия для пляжного отдыха.

Среди городов и курортов лучшие погодные условия летом показал Даламан в Турции. По данным исследования, там средняя температура достигает примерно 28 градусов. Также в Даламане обычно легкий ветер и почти нет дождей в летние месяцы. Это делает направление особенно привлекательным для семей, которые хотят спланировать отпуск без погодных сюрпризов.

Турецкие курорты также хорошо подходят для семейного отдыха, ведь предлагают пляжи, отели с развитой инфраструктурой, теплое море и большой выбор форматов отпуска. Именно поэтому Турция остается одним из самых сильных конкурентов классических средиземноморских направлений.

