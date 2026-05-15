Россиян поймали за руку на помощи Ирану

Видео дня

На прошлой неделе журналисты из NYT поймали рф за руку на помощи Ирану в войне. Торговля между Ираном и рф в Каспийском море выросла в разы с момента начала войны в Иране. Стороны декларируют в основном гуманитарные грузы, но зная склонность россиян ко лжи в декларациях, поставки БПЛА, компонентов для ракет и других военных грузов никого не удивят.

Расследование NYT как раз пришлось на пик блокады США морских путей Ирана в Персидском заливе. Здесь возникает сразу 2 вопроса:

(А) Как президент Трамп воспринимает помощь РФ Ирану, несмотря на "хорошие отношения с путиным"? Получается как-то не очень красиво, поскольку россияне фактически обесценивают усилия США по блокаде Ирана и растягивают конфликт вокруг Ирана во времени.

(В) Не являются ли оплатой россиянам удары, которые Иран продолжает наносить по странам Ближнего Востока? Напомню, что на прошлой неделе Иран нанёс удар по ОАЭ, снова по порту Фуджейра и нефтяным полям. А именно марка нефти Dubai схожа по характеристикам с российской Urals. Если заказной характер ударов Ирана от россиян подтвердится, то на повестке дня встанет не просто выход ОАЭ из ОПЕК+, а заморозка и конфискация в ОАЭ активов ЦБР и российского истеблишмента, например Чемезова (глава Ростеха), Кадырова (глава Чечни) и других.