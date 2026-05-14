Украина выступила во втором полуфинале Евровидения 2026: номер LELÉKA ошеломил публику

Украина выступила во втором полуфинале Евровидения 2026, который состоялся 14 мая в Вене (Австрия). Представительница нашей страны LELÉKA (Виктория Лелека) вышла на сцену под номером 12 с песней Ridnym и представила номер, который до этого частично раскрывали только во время репетиций.

Певица вытянула ту самую знаменитую ноту, за которую переживало чуть ли не полстраны. Она построила выступление в оранжево-синих тонах, а на сцене певице "составил компанию" бандурист Ярослав Джусь. Выступление LELÉKA можно было посмотреть во время прямой трансляции Евровидения 2026.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

Постановка Украины начиналась в почти полной темноте. LELÉKA появилась на сцене и прошла по белой дорожке к бандуристу Ярославу Джусю. Освещение номера постепенно менялось – от темных тонов до огненно-оранжевых и голубых оттенков, которые подчеркивали драматичность композиции.

В середине выступления на сцене появились большие тканевые шторы, которые впоследствии упали во время кульминационного момента песни. Во втором куплете сцену дополнили световые эффекты и визуальные волны на полу, а прожекторы били с разных сторон арены.

Самым напряженным моментом стала финальная протяжная нота, вокруг которой активно шли обсуждения еще до полуфинала. В этот момент сверху опустились еще четыре шторы, после чего сцена вспыхнула оранжевым светом. Хотя ноту певица дотянула до конца, LELÉKA держалась на сцене уверенно и спокойно до завершения номера.

После выступления певица не сказала ни слова. Однако в момент, когда уходила со сцены, показала "Тризуб Независимости".

Над номером работала команда режиссера Ильи Дуцика. По его словам, главной идеей выступления стала история о внутреннем пути человека, уязвимости и поиске себя. Сценический образ для LELÉKA создала дизайнер Лилия Литковская (бренд LITKOVSKA), которая использовала натуральные материалы и элементы, которые должны были ассоциироваться с образом птицы аиста.

Еще во время репетиций постановку Украины высоко оценивали украинские артисты и еврофаны. В частности, Jerry Heil пожелала певице успеха, а Джамала назвала выступление "мощным". В сети также писали, что Украина традиционно остается одной из стран, которые больше всего внимания уделяют сценической постановке на Евровидении.

Напомним, гранд-финал Евровидения 2026 состоится в Вене 16 мая. В нем примут участие страны, которые пройдут отбор в двух полуфиналах конкурса.

