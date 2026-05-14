Один из самых сильных Эль-Ниньо в истории: ученые предупредили о возможной крупнейшей климатической катастрофе за 150 лет

Климатологи предупредили о возможном формировании одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. По оценкам ученых, активная фаза может начаться уже в конце 2026 года и повлиять на температурные и осадковые режимы во многих странах мира.

О возможном развитии событий сообщил телеканал Euronews со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации. В материале говорится, что климатические модели уже фиксируют быстрый рост температуры поверхности океана.

Специалисты отмечают, что нынешнее глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, способно усилить последствия этого природного явления. Речь идет о волнах жары, сильных ливнях, засухе и других погодных аномалиях.

Главный метеоролог телеканала WFLA из Флориды Джефф Берарделли заявил, что мир может увидеть погодные явления, которых современная история еще не знала. В то же время в ВМО призывают не паниковать, поскольку весенние прогнозы по Эль-Ниньо остаются сложными для точного прогнозирования.

Первые признаки явления

Эль-Ниньо – это естественное климатическое явление, при котором температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана становится выше нормы. Из-за этого меняются погодные процессы в разных частях планеты. Его противоположностью является Ла-Нинья, когда вода в океане, наоборот, холоднее средних показателей.

По словам Берарделли, сейчас тепло под поверхностью Тихого океана постепенно движется на восток и поднимается к поверхности. Именно это считают ранней стадией формирования Эль-Ниньо. И, похоже, процесс уже набирает обороты.

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что существует высокая вероятность дальнейшего усиления явления в ближайшие месяцы. Руководитель отдела климатического прогнозирования ВМО Вильфран Муфума Окия отметил, что температура поверхности моря сейчас быстро растет.

Возможные последствия

Эль-Ниньо обычно повторяется раз в два–семь лет и длится примерно девять–двенадцать месяцев. Но на этот раз ученые предполагают, что последствия могут быть значительно сильнее из-за изменения климата.

Речь идет о масштабных засухах в одних регионах и сильных осадках в других. Также возможны температурные рекорды, проблемы с сельским хозяйством и увеличение количества экстремальных погодных явлений. Отдельные специалисты уже называют потенциальный цикл одним из самых опасных за последние 150 лет.

