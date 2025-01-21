Вторая участница украинского Нацотбора подалась на Евровидение 2025 года от другой страны

Еще одна участница украинского Национального отбора на Евровидение 2025, которая не попала в десятку финалистов, решила побороться за возможность появиться на международной арене и подалась на песенный конкурс от другой страны. Молодая певица GRISANA попробует свои силы в рамках музыкального конкурса в Сан-Марино.

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Имя артистки уже появилось в соответствующем списке на сайте Нацотбора государства. Кроме того, свое решение податься на Евровидение 2025 года не от Украины исполнительница подтвердила на своей странице в Instagram.

GRISANA не была слишком многословной, делясь этой новостью с поклонниками. Она просто вышла на связь в stories, где обнародовала фото с короткой подписью: "Вы просили и я сделала".

Для участия в украинском Нацотборе GRISANA создала композицию Kohoney. Как отмечала исполнительница в своих соцсетях, с помощью трека она хотела провести параллель между стилем жизни на Диком Западе и страстной любовью сильной и роскошной женщины, которая достаточно смелая, чтобы быть собой, а не соответствовать стандартам.

Напомним, ранее податься на Евровидение 2025 года от Сан-Марино решил певец TESLENKO. Он снял свою кандидатуру с украинского музыкального конкурса из-за скандала, что разгорелся вокруг исполнителя ENLEO из-за прослушивания российской музыки.

Однако, вероятно, такое решение TESLENKO принял еще до того, как разорвать контракт с "Суспільним". Примерно за месяц до этого на официальной Instagram-странице Нацотбора Сан-Марино появился анонс, где указано, что на участие было зарегистрировано 37 представителей из разных стран. В перечень вошла и Украина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы выбрали десятую финалистку Нацотбора на Евровидение 2025 года.

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