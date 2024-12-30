Участник украинского Нацотбора, который снял свою кандидатуру после скандала, подал заявку на Евровидение 2025 от другой страны

Молодой певец и участник украинского Нацотбора TESLENKO, который решил снять свою кандидатуру из-за исполнителя ENLEO, попавшего в громкий скандал из-за прослушивания музыки российских исполнителей, решил все же попытаться показать себя на международной арене и подал заявку на Евровидение 2025 от другой страны. Имя артиста появилось в лонг-листе музыкального конкурса в Сан-Марино.

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Еще в начале декабря на официальной Instagram-странице Нацотбора иностранного государства появился анонс, где отмечено, что на участие было зарегистрировано 37 представителей из разных стран. В список вошла и Украина, поэтому, вероятно, TESLENKO подал свою кандидатуру еще до того, как расторг договор с "Суспільним".

"С гордостью сообщаем, что Una Voce per San Marino 2025 (Нацотбор Сан-Марино 2025) превзошел все ожидания, побив рекорд регистраций! В этом году будет представлено аж 37 стран, что является чрезвычайным достижением, которое подтверждает наше событие как глобальную платформу для музыкальных талантов. Сцена готовится принять артистов со всего мира, объединенных мечтой завоевать место на престижном песенном конкурсе Евровидение 2025", – говорится в сообщении.

На своей странице в Instagram TESLENKO прокомментировал решение податься на Евровидение 2025 года от Сан-Марино. Он отметил, что принять участие в международном песенном конкурсе всегда было его мечтой.

"Друзья, мы хотели держать это в тайне, но вы уже знаете – наша заявка прошла в лонг-лист Нацотбора в Сан-Марино! Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом Украины. Мы хотим усилить присутствие украинцев на Евровидении. Для меня Евровидение всегда было мечтой с детства. Да, я мечтал представлять Украину, но ввиду обстоятельств попытаюсь сделать это от другой страны", – объяснил артист.

Напомним, скандал на Нацотборе разгорелся вокруг участника ENLEO, который в одном из интервью признался, что слушает российские песни. Он отметил, что не все время предпочитает треки артистов из РФ, однако периодически включает композиции Oxxxymiron, "ЛСП", Markul и других, чтобы поностальгировать.

После этого в команде TESLENKO заявили, что артист откажется от шанса сразиться за возможность представить Украину на международной арене, если в финал пройдет его коллега. Впоследствии артист сообщил: "Друзья, мы снялись с Национального отбора на Евровидение в этом году, чтобы не было обвинений в хайпе на чувствительной теме. Суспільне согласовало нашу позицию. Спасибо всем, кто поддерживал. Евровидение все еще остается важным для меня, поэтому обязательно еще услышимся!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что продюсер подверг критике Нацотбор на Евровидение 2025 и указал на главные недостатки конкурса.

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