Украинцы выбрали десятую финалистку Нацотбора на Евровидение 2025: о чем ее песня

На портале государственных услуг Дія завершилось голосование относительно десятого финалиста Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025. По результатам опроса шанс побороться за возможность представить Родину на международной арене получила певица Ирина Воспитанник, более известная под псевдонимом Fiinka.

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Свои голоса артистке отдали 79 699 украинцев, что составляет 30,40% от общего количества. На сцене песенного конкурса исполнительница появится со своим треком "Культура".

О чем песня Fiіnka

Артистка родилась и выросла в гуцульской семье, что сильно повлияло на ее творчество. Певица часто использует в своих треках аутентичный говор и акцент, присущий этнографической группе украинцев, которые живут в Карпатах.

По словам Fiinka, через композицию, которую она подала для участия в нынешнем Нацотборе на Евровидение, хочет продемонстрировать: гуцулы смогли пройти через большое количество исторических испытаний, ведь объединялись и в горе, и в радости с одной целью – сохранить свою культуру.

"Однажды я нашла лижнык (одеяло из натуральной овечьей шерсти), и на нем была этикетка с надписью "Гуцульщина". Я себе подумала – а что это за производство такое, откуда тянется история? И вот что я нашла: будучи еще под польской оккупацией, Косовские мастера объединились в кооператив "Гуцульщина" под лозунгом "свой к своему по своему". Чтобы противодействовать польской экспансии, они продавали ковры, лижныки, вышитые строи ради сохранения собственной культуры. Они сделали Гуцульщину брендом. И дошло до того, что тогдашние поляки лепили на свои изделия фирменный знак "Гуцульщина", потому что это означало качество и эксклюзив. Ведь наша украинская культура является уникальной. Это то, что надо интегрировать в мир", – объяснила певица.

Текст песни "Культура"

Шіда-ріда

Шіда-ріда

Шіда-ріда

Шіда-ріда

***

Слава Йсу

Дужі

Беріть красу в душі

Приврєтайте смуток

Най буде набуток

Всі нанашки світіт свічки

Паліт печі на калачі

Аби своє та й пред людьми

Душя у небі тіло на земни

***

Шіда-ріда свій до свого

Шіда-ріда по своє

Єк пизнаєш рідне слово

Тогди й взнаєш ким ти є

Шіда-ріда й заспіваю

То моя натура

Єк і в радости так і в горі

То моя культутра

***

Культура моя, культура

Культура моя, культура

Культура моя, культура

Шіда-ріда, гей, гей

***

Єкби не цимбали, шо струни вривали

Я би'м не співала і знати б не знала

Єк нанашки світють свічки

Палют печі на калачі

Аби своє та й пред людьми

Душя у небі тіло на землі

***

Сидит Юра коло мура

Культура

Пишеси література

Культура

Постоли на ноги взула

Культура

Тканий ліжник у гуцула

***

Єк впало та й зерно

З неба та й вдолину

Ізробила культура

З людини та й людину

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тина Кароль сделала публичное предупреждение участникам Нацотбора, ведущим грязную игру.

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