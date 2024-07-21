Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Голландский художник Ард Гелинк около 10 лет публикующий мастерски отредактированные фото. Однажды к художнику пришла идея создать серию "Тогда и сегодня", изображающую известных звезд в начале карьеры и сейчас.

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"Идеи возникают внезапно, и знаменитости, которых я выбираю, часто случайны", – рассказал он Insider. Показывая увлекательные навыки фотошопа, Гелинк сказал, что тратит от одного до четырех часов на редактирование каждого отдельного изображения – все зависит от цвета, освещения, тонов и масштаба каждого отдельного снимка. Но художник умело сочетает два сравнения "до" и "после", что создает иллюзию встречи звезд со своей младшей версией.

Леонардо Ди Каприо

Эми Вайнхауз

Дженнифер Энистон

Анджелина Джоли

Шеннен Догерти

Мадонна

Элтон Джон

Джордж Клуни

Киану Ривз

Ричард Гир

Робин Уильямс

Уилл Смит

Марго Робби

Аль Пачино

Джордж Майкл

Кейт Миддлтон

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