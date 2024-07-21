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Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
900
Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Голландский художник Ард Гелинк около 10 лет публикующий мастерски отредактированные фото. Однажды к художнику пришла идея создать серию "Тогда и сегодня", изображающую известных звезд в начале карьеры и сейчас.

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"Идеи возникают внезапно, и знаменитости, которых я выбираю, часто случайны", – рассказал он Insider. Показывая увлекательные навыки фотошопа, Гелинк сказал, что тратит от одного до четырех часов на редактирование каждого отдельного изображения – все зависит от цвета, освещения, тонов и масштаба каждого отдельного снимка. Но художник умело сочетает два сравнения "до" и "после", что создает иллюзию встречи звезд со своей младшей версией.

Леонардо Ди Каприо

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Эми Вайнхауз

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Дженнифер Энистон

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Анджелина Джоли

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Шеннен Догерти

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Мадонна

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Элтон Джон

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Джордж Клуни

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Киану Ривз

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Ричард Гир

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Робин Уильямс

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Уилл Смит

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Марго Робби

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Аль Пачино

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Джордж Майкл

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

Кейт Миддлтон

Встреча со своей молодой версией. Художник показал, как изменились звезды Голливуда за годы карьеры

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