Чем поражает Пейдж Батчер, ставшая супругой известного актера Эдди Мерфи после 12 лет отношений. Фото

Известный американский актер Эдди Мерфи женился на своей любимой Пейдж Батчере после 12 лет отношений. 44-летняя модель, которая моложе своего новоиспеченного мужа на 19 лет, уверенно сказала "Да", отпраздновав событие небольшой церемонией.

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63-летний юморист начал встречаться с австралийской красавицей в 2012 году, пишет People. Несмотря на их преимущественно приватный союз, Мерфи заявил, что он отдан своей жене и двум общим детям. В интервью Vanity Fair в 2020 году он сказал: "Моя карьера или то, что я артист, не центр моей жизни. В центре моей жизни моя семья и дети". Итак, что известно о жене знаменитости Пейдж Батчер – читайте дальше.

Родилась в Австралии и с детства интересовалась модой

Батчер родилась в Перте, Австралия. Согласно интервью 2013 года, ее мать была модельером, так что дочь носила ее произведения в детстве. Любопытство к моде вдохновило ее на карьерный путь. "Я работала моделью для маминых вещей, и все говорили: "Ты должна быть моделью". Так что в 13 лет я начала воспринимать это серьезнее", – сказала она. Работая в моделинге, Пейдж также посещала католическую школу для девушек.

После окончания учебы Батчер одержала победу на конкурсе супермоделей Cover Girl Cosmetics в 1994 году и одержала модельный котракт. Эта возможность обеспечила ей поездку в Нью-Йорк, где девушка работала для нескольких журналов и брендов в течение следующего десятилетия, включая обложку Maxim в 2004 году. В начале 2000-х Батчер сыграла в нескольких комедийных сериалах.

Она начала встречаться с Мерфи в 2012 году, а в 2018-м они обручились

Мэрфи и Батчер впервые появились на публике в ноябре 2012 года. Пара прошла по красной дорожке под руку. Через несколько недель они посетили баскетбольный матч в Лос-Анджелесе. Через 6 лет влюбленные объявили о помолвке, на тот момент Пейдж была беременна вторым ребенком.

У них двое общих детей

Модель родила старшую дочь Иззи в мае 2016, а в ноябре 2018 на свет появился сын Макс. Перед рождением мальчика источник рассказал, что они "очень счастливы" стать родителями во второй раз. Тем временем Батчер также является мачехой восьми детей Мерфи. По словам инсайдеров, модель находится с малышами в очень хороших отношениях.

Пейдж не любит соцсети

Хотя Батчер не прочь быть в центре внимания общественности, она ценит свою частную жизнь. В разговоре с журналистами Пейдж затронула тему отношений с Мерфи, когда ее спросили, почему она избегает публикаций в социальных сетях. "Я нахожусь в отношениях со знаменитостью, поэтому мне показалось, что этого достаточно", – ответила модель.

Батчер также рассказала, что в прошлом имела учетные записи на Facebook, Instagram и X (ранее известный как Twitter), но "в конце концов избавилась от всех". Ее муж также держится подальше от соцсетей. "Мне не нужно общаться с фанатами в социальных сетях и писать в Twitter, что я только что съел клубнику", – сказал Мерфи The Hollywood Reporter в 2016 году.

Она поддерживает себя в форме, но не любит спортзал

Батчер особенно заинтересована в том, чтобы оставаться активной, но она предпочитает делать это без тренажерного оборудования. Пейдж объяснила, что как австралийка, она любит природу и садоводство.

Прожив в Нью-Йорке 14 лет, Батчер переехала в Лос-Анджелес "в основном ради образа жизни", и она стремится включить фитнес в свою повседневную жизнь – как, например, прогулки пешком, езда на велосипеде и даже выполнение выпадов на кухне, ожидая, пока вода закипит. "Мне нравится ходить на пляж и пару часов кататься на велосипеде, – сказала модель. – Мне очень скучно заниматься спортом. Я бы лучше сделала что-нибудь веселое".

Батчер занимается благотворительностью

Батчер рассказала в 2013 году, что начала работать с фондом Habitat for Humanity, когда впервые переехала в Нью-Йорк, сказав: "Я всегда хотела заниматься благотворительностью. Я люблю заботиться о людях".

Когда Пейдж переехала в Лос-Анджелес, волонтерила в приютах для бездомных и помогала некоммерческой организации Baby2Baby собрать необходимые вещи для детей. "Благотворительная организация посылает пакеты с игрушками, вещами для детей, подгузниками, колясками и т.д. Поэтому я иду туда и помогаю им", – сказал Батчер.

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