'Все мои мысли и молитвы с принцессой'. Сара Фергюсон, борющаяся с раком кожи, поддержала Кейт Миддлтон

Сара Фергюсон выразила свою поддержку Кейт Миддлтон, недавно сообщившей общественности о том, что у нее диагностировали рак на ранней стадии. Герцогиня Йоркская сейчас борется с меланомой, после того как в прошлом году она перенесла операцию из-за рака груди.

Теплые слова супруга принца Эндрю написала на своей Instagram-странице. "Все мои мысли и молитвы с принцессой Уэльской", – говорится в сообщении.

Фергюсон отметила: она рада, что Кэтрин будет окружена любовью своей семьи. "Все молятся за лучший результат", – добавила герцогиня.

Королевская особа выразила свое восхищение Миддлтон, ведь она нашла в себе силы рассказать о своем диагнозе. "Я знаю, что это положительно повлияет на осведомленность о болезни. Я надеюсь, что теперь она получит время, пространство и конфиденциальность, чтобы исцелиться", – написала Сара Фергюсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как известная актриса Шеннен Догерти, страдающая четвертой стадией рака груди, поддержала Кейт Миддлтон. Кроме того, маленькая девочка, поборовшая онкологию, трогательно обратилась к принцессе: в 2021 году она встречалась с королевской особой.

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