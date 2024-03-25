Маленькая девочка, поборовшая рак, трогательно обратилась к Кейт Миддлтон: в 2021 году ее поддерживала принцесса Уэльская. Фото

Маленькая подружка принцессы Уэльской – 8-летняя Мила Снеддон – трогательно обратилась к Кейт Миддлтон после того, как она рассказала о диагностированном у нее раке и начале лечения химиотерапией. Мила как никто другой знает, что такое борьба с онкологией. В четырехлетнем возрасте ей диагностировали острый лимфобластный лейкоз, а два года назад ее объявили свободной от рака. В течение лечения и уже после выздоровления Кэтрин поддерживала девочку, поэтому школьница решила отблагодарить будущей британской королеве тем же.

Сначала мама Милы – Линда Снеддон – по просьбе своей дочери опубликовала обращение ко всей королевской семье в X (бывший Twitter). Впоследствии они обе пообщались с журналистами The Mirror, в разговоре с которыми трогательно обратились к 42-летней онкобольной принцессе Уэльской.

Так, в своих соцсетях Линда написала: "Мы выражаем нашу любовь, поддержку и наилучшие пожелания Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи, а также желаем Кэтрин мирного и быстрого выздоровления".

Тем временем восьмилетняя Мила трогательно высказалась в интервью британскому изданию: "Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я".

Мать девочки также добавила, что ситуация с Кейт Миддлтон должна была стать для людей ярким примером того, что рак не учитывает статус или жизненный путь человека – он не жалеет никого.

"Кейт – мама, жена, она молодая, красивая, спортивная, и она сталкивается с этим. Это свидетельствует о том, что для рака нет разницы, он может поразить кого-угодно и когда-угодно. Мы желаем ей мирного и быстрого выздоровления... Заявление Кейт появилось на двухлетнюю годовщину ремиссии Милы. Мила обратилась ко мне и сказала, что хочет отправить Кейт открытку. Кейт проявила к Миле столько сочувствия, заботы и поддержки как во время, так и после лечения, поэтому было очень эмоционально видеть, что она сейчас сталкивается со своими собственными проблемами со здоровьем", – прокомментировала Линда.

Отметим, что во время лечения рака Мила и принцесса поддерживали связь по телефону, а в декабре 2021 года девочка приняла участие в концерте рождественских колядок, который Кейт организовала в Вестминстерском аббатстве. Их первая встреча состоялась в мае 2021-го во дворце Голирудхаус в Эдинбурге, Шотландия.

На день рождения Кейт Миддлтон в январе 2022 года Мила опубликовала поздравление в соцсетях, на которое принцесса ответила, написав: "Спасибо, Мила!"

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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