Концерт российского певца-путиниста Филиппа Киркорова в Сочи прошел совсем не по плану, ведь в городе объявили об угрозе ударов беспилотниками. Несколько часов фанатов не пускали в зал, поэтому артист решил записать для них видеообращение, в котором разъяснил ситуацию.

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В ролике, который распространяется в сети, Z-патриот слезно заявил, что переживает за безопасность своих поклонников, поэтому будет следовать всем правилам и выйдет к ним на сцену только после отбоя тревоги. С опечаленным лицом Киркоров отметил, что впервые столкнулся с ужасом "этой ситуации", избегая слова война в соответствии с кремлевской "методичкой".

""Концерт мой должен был начаться ровно час назад. Но была объявлена беспилотная атака на город Сочи. И по существующим правилам, к сожалению, никого в зал невозможно пустить, пока беспилотная атака не будет отменена и все будут в безопасности. Мы все сидим и ждем. Все мы находимся в непростой ситуации", – сказал путинист.

Чтобы доказать фанатам свое искреннее желание провести концерт, Филипп Киркоров подчеркнул, что, несмотря на ограничения в работе аэропортов, он добрался до Сочи из другого города. Как заявил певец, он как никогда тщательно готовился к выступлению, поэтому надеется, что шоу все же состоится.

"Я очень жду этой встречи с вами здесь, в зале "Фестивальный" в городе Сочи. Я впервые сталкиваюсь с ужасом этой ситуации. Но надеюсь, что все будет хорошо, все сложится и сегодня мы обязательно с вами встретимся. Давайте наберемся еще немножко терпения и подождем, когда все будут в безопасности, и ничто никому не будет угрожать", – заявил артист.

Однако, что интересно, в то время как перед камерой Киркоров старался сохранять спокойствие, в реальной жизни ситуация была совсем иной. Как рассказал один из членов команды, работавшей над организацией концерта, когда стало известно об угрозе БПЛА, пропагандист заперся в гримерке. Он старался не повторить предыдущий инцидент, когда устроил истерику из-за страха беспилотников и требовал отменить шоу, поэтому просто тихо сидел.

Со временем Филипп Киркоров сделал "широкий жест" для фанатов, выйдя к ним на улицу с объяснениями сложной ситуации. Певец снова пытался создать видимость того, что совершенно не волнуется, однако его руки сильно дрожали. Чтобы скрыть это, путинист сжимал кулаки за спиной так, что аж суставы белели.

Концерт Z-патриота, который он назвал своим "долгом", все же состоялся. Киркоров развлекал россиян до поздней ночи, а по завершении выступления решил сам себя похвалить и заявил, что это было "самое грандиозное шоу" в его жизни.

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