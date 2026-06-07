В России подняли на смех Филиппа Киркорова, который сделал очередную пластическую операцию, и объяснили, почему путинист меняет внешность

Певец-путинист Филипп Киркоров не покидает попытки достичь "идеальной" внешности с помощью пластических операций, однако вместо похвалы от россиян слышит лишь насмешки. Во время последних публичных выходов исполнителя граждане РФ заметили, что его форма носа сильно изменилась, а это указывает на то, что он сделал ринопластику.

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В российских пабликах публикуют фотосравнения внешности ярого путиниста, где можно четко разглядеть изменения. Раньше у Киркорова был довольно большой нос, но теперь его спинка стала уже, а кончик приподнят вверх.

Решение приспешника Кремля в очередной раз лечь под нос пластического хирурга стало поводом для насмешек в сети, особенно учитывая то, что ранее он резко отвечал на любые вопросы относительно "операций красоты". Певец прямо послал журналистов, которые интересовались, не делал ли он подтяжку лица, более того, выдал, что все изменения во внешности это следствие "аллергии на икру".

"Это тот случай, когда такой маленький нос выглядит неудачно и уродует лицо".

"Стал курносой страшилой".

"Нормальный же нос был. Ровный, без горбинки, а теперь какой-то пекинес".

"Вот нах*я? Вообще не понимаю носа-пятачка на мужском лице".

"На мопса похож".

Постоянное стремление Филиппа Киркорова изменить внешность прокомментировала российский психолог. Она отметила, что такая тенденция может быть связана с особенностями профессии путиниста, мол, поскольку он является публичным человеком, хочет "сохранить молодость". Однако другим объяснением этого является страх старения.

Напомним, что в 2023 году Киркоров решил сделать свое тело спортивным, однако не с помощью активных тренировок, а пластических операций. Путинист нарастил себе мышцы пресса и груди, и, что интересно, сам не скрывал, что стал похожим на чудовище. Певец сравнил своего пластического хирурга с персонажем Виктором Франкенштейном, который создал существо из неживой материи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победительница Евровидения 2026 публично унизила Киркорова, который присвоил себе ее победу.

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