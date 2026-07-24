"Денег не хватит, чтобы откупиться". ВСУ довели Киркорова до истерики перед концертом в Анапе

Прокремлевский певец Филипп Киркоров устроил истерику незадолго до начала концерта в российском городе Анапа, поскольку испугался Вооруженных сил Украины. Дело в том, что перед шоу в населенном пункте объявили об угрозе нанесения удара беспилотниками, поэтому артист был готов бросить все и отменить выступление.

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Пропагандист сильно переживал за собственную безопасность, кроме того, не хотел брать на себя ответственность в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили российские медиа, сославшись на заявление инсайдера, связанного с приемом команды Киркорова.

"Он когда услышал, что возможна угроза, начала кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы, если что-то случится, то его виноватым сделают", – отметил источник.

Но все же избежать выхода к фанатам путинисту не удалось. После истерической сцены Филипп Киркоров заперся в комнате со своим директором, и тот в конце концов уговорил его провести концерт.

Похоже, что один из главных рупоров кремлевской пропаганды вовсе не уверен в способности российской армии отражать атаки, хотя ранее рвался на фронт, чтобы поддержать оккупантов. В 2024 году Киркоров, например, приехал во временно оккупированную Горловку Донецкой области, где выступил перед ранеными захватчиками и произнес "мотивирующую" речь.

Иронично, что террористы не были в восторге от такого гостя, поэтому назвали его импровизированный концерт "петушиным" и попросили больше не приезжать. Да и другие россияне раскритиковали визит Киркорова к оккупантам, ведь расценили это как попытку "отбелить" репутацию после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что инсайдер раскрыл неудобную правду о Киркорове, который взял под свое крыло предателей Украины. Путиниста заподозрили в противоречивой позиции относительно помощи военным РФ на так называемой "СВО".

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