'Я не считаю себя предателем': Заслуженный артист Украины, который выехал во время полномасштабной войны, нашел себе оправдание

Заслуженный артист Украины Стас Жирков, который после 24 февраля 2022 года покинул территорию Родины, оправдал свой поступок. По словам театрального режиссера, за границей он создает большое количество проектов, в которых освещает тематику полномасштабной войны, поэтому пока не видит смысла возвращаться.

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Он также акцентировал внимание на том, что уехал из нашего государства легально, получив разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом Жирков рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Я получил разрешение от Минкульта, где было указано, что мой выезд с целью информирования и культурной деятельности относительно российского полномасштабного вторжения. Я никогда не скрывал как уехал и зачем. Я же не умер, а продолжаю заниматься тем, чем должен. Я же не выехал, создал два-три спектакля и начал работать на заводе. Это нормально, но ведь у меня не так. Я продолжаю делать спектакли, и все они так или иначе касаются российско-украинской войны. Я занимаюсь этой темой с 2014 года", – высказался режиссер.

Стас Жирков отметил, что на момент разговора с Алиной Доротюк находится в Германии, одна в последнее время живет "в чемодане". Он объяснил, что достаточно часто путешествует из одного города в другой для создания проектов. А вот в Украину после выезда он возвращался только один раз.

"Вернулся один раз на очень короткий срок, поэтому даже не ночевал в Украине. К сожалению, я не имею возможности вернуться. У меня есть обязательства перед театрами, с которыми я сейчас сотрудничаю. С начала полномасштабного вторжения было сделано 17 различных проектов. Пока у меня есть возможность выполнять такую работу, я буду это делать. Я рассматриваю возможность вернуться, у меня нет с этим проблем. Наступит время, и я буду жить на две страны. Украина как была моим домом, так и остается. Я не считаю себя предателем. Я работал и работаю ради того, чтобы мир как можно больше узнавал о российском вторжении", – добавил режиссер.

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