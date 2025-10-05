'Кому война, а кому мать родна'. Виталина Библив – о 'папиках' во власти, возвращении россиян в кино и тайном муже

Виталина Библив – актриса театра и кино, наиболее запомнилась широкой публике исполнением роли Любани в сериале "Домик на счастье". Активно снимается в полном метре, увлекается дубляжем, а также известна своей энергией, харизмой и стремлением к разноплановым, часто колоритным ролям.

OBOZ.UA встретился с актрисой после спектакля "Brecht.Cabarett", премьера которого состоялась в столичном театре "Золотые ворота". Постановка выросла из пьесы Брехта "Барабаны ночью". По сюжету солдат возвращается с войны в родной город, который уже "выбрал его не ждать". Песни на стихи Брехта для спектакля перевел Сергей Жадан. Виталина Библив сыграла в спектакле главную роль – мадам Балике.

– Ваша героиня – женщина, владеющая бизнесом по производству ящиков для снарядов. Она вроде бы против войны, но ее благосостояние напрямую зависит от этого. На ней держится все: муж, который избегает ответственности, дочь, которая не имеет голоса в семье, производство, будущий зять, которого надо "спасать" от фронта.

– Когда мы читали сценарий, еще не знали, кого будем играть. Режиссер Оксана Дмитриева сказала, что каждый может пробовать роль, которая откликнется. Там есть персонажи – зайцы, и мне очень хотелось сыграть кого-то из них, их в итоге воплотили харьковские актрисы. Я согласилась на мадам Балике. Это отрицательный персонаж, а я в последнее время прямо испытываю страсть к таким ролям. Хотя мадам Балике довольно несчастная женщина: как говорят, счастливые люди не кусаются, а она кусается.

– Возможно, вы черпали что-то из жизни для роли? Случалось ли, что видели подобное лично?

– Например, у нас в спектакле есть сцена драки на свадьбе – это я предложила. Мы же часто видим подобное в TikTok и других соцсетях. Когда на свадьбу приходят так называемые авторитеты, первый бокал, второй, третий – и начинают: "Это мой город! Ты вообще знаешь, кто я такой?" Мне хотелось показать такую историю, потому что моя мадам Балике – это лицо современных коррупционеров.

– Вы там так материтесь в некоторых сценах! В жизни с вами так бывает?

– Обычно не матерюсь. Но здесь надо было показать человека с двойственной природой. От утонченной бизнес-леди в дорогих духах до простой хабалки без образования – один шаг. Не секрет, что порой жизнь поднимает на вершину тех, кто умеет воспользоваться ситуацией. Кому война, а кому мать родна! А насчет мата в обычной жизни, ну, конечно, бывает. Мы все живые люди! Можно и мизинцем об стол удариться, и локтем о дверь, и в лоток яиц что-то уронить (смеется).

– Актриса Наталья Сумская в интервью нашему изданию также сетовала на коррупцию: "Обидно, что коррупция так разгулялась. Кражи, о которых говорят отовсюду... Знаете, иногда думаю: идет такая страшная война, а вокруг бурлит жизнь. Работают развлекательные заведения – это очень странно".

– Давайте посмотрим, сколько заведений для мажорных детей, закрытого типа, работает сейчас. И их почему-то не призывают, ТЦК их не ловит, эвакуаторы машины не забирают. А если какая-то мама привезла ребенка в школу, на 15 минут поставила, прибегает – машины нет. А у таких, даже если на пешеходном переходе оставит, – не заберут. Вот такие вещи меня поражают. Меня также удивляет, почему дети высокопоставленных людей не на фронте. Почему берут единственного сына у родителей из села, а здесь – нет?

Вчера увидела новость: забрали парня, а у него лежачий папа. Вот таких берут, а мажоры живут спокойно. Меня сейчас шокирует огромное количество абсолютно новых машин на дорогах. Откуда? Еще удивляет поведение некоторых людей. Например, девушка, которая получила дорогущий букет в виде мишки. Когда ей написали, что лучше бы деньги передала на фронт, – облила всех дерьмом. Такие люди понимают, что абсолютно безнаказанны, потому что у них кто-то обязательно есть у власти: родители, крестные, "папики".

Вы заметили, что четвертый год войны, а в Конча-Заспу ничего не летит? Все районы страдают, даже правительственному кварталу досталось, а там, где живут власть имущие, все хорошо. Так всегда было при всех войнах: кто-то слушает песни на граммофоне, пьет вино, а другие – лежат под завалами. Но ведь история должна нас чему-то учить. Мне кажется, нормальных людей война зацепила абсолютно всех. У меня двоюродный брат служит, его сын, еще один племянник. Кум погиб на фронте. А люди-"мишки" даже не знают, что такое война.

– Как сейчас развивается ваша карьера в кино?

– Слава богу, у меня есть один устойчивый проект – сейчас снимаем седьмой сезон "Домика на счастье". Зрители его очень хорошо воспринимают и ждут продолжения. Также я снимаюсь в полном метре, но согласно условиям контракта пока не могу раскрывать детали. Предложений, таких, как до войны, сейчас поступает меньше, конечно. Но я от этого не страдаю. Уверена, что придет время и обязательно появится что-то интересное. Мое имя формировалось долго, поэтому теперь предпочитаю не разменивать его на что-то второстепенное. И несмотря на то, что предложений пока немного, если сценарий мне не понравится – знаю, что откажусь.

– А что это может быть за роль: оккупантки или предательницы?

– Надо смотреть в контекст. Вот, например, Катя Варченко сыграла пропагандистку из Горловки в картине "Раша, Гудбай" – и она круто справилась с этой ролью. Хотя она хорошо понимала, что соглашаться – риск для артиста. Когда играешь людей, против кого мы воюем, они сразу вызывают негативные эмоции у зрителя. Но важно помнить, что это роль, а не реальный человек. Видела ли я этот фильм? Очень долго откладывала, а потом однажды вечером все же посмотрела, чтобы составить собственное мнение. Честно говоря, я не могу сказать, что прямо в восторге, но Катя Варченко очень понравилась. И сама идея фильма, мне кажется, имеет смысл и место быть.

– В середине октября вы будете праздновать юбилей. Известно, что ваши ближайшие подруги – актрисы Ирма Витовская, Олеся Жураковская и Инна Мирошниченко. Раньше вы вместе праздновали все дни рождения, путешествовали. А как сейчас?

– Я уже знаю, что в день рождения буду на съемочной площадке. Подруги тоже заняты – у всех много работы. Да и сейчас не те времена, чтобы куда-то ехать. Хотя, конечно, нам всем, людям, постоянно живущим в стрессе, хочется хоть немного переключиться. Думаю, что еще будет время на это. Но, с другой стороны, 45 лет – юбилей? Я вас умоляю! Я даже не думала так об этом. Еще признаюсь: во мне как-то притупилось ощущение праздников. Раньше просто обожала свои дни рождения – устраивала вечеринки с тематическими конкурсами, принимала по 40 гостей. А сейчас хочется, чтобы этот день прошел как можно быстрее... Ощущение праздника и счастья немного исчезло.

– Где вы ищете радость в такое трудное время?

– Для меня лучший антидепрессант – это сцена, театр. Благодаря спектаклям, например "Brecht.Cabarett", можно буквально выкричать все, что накопилось внутри, обнулиться и пойти дальше. Поэтому, слава богу, мне не приходится сидеть на успокоительных таблетках, как многие вынуждены делать. А насчет подруг – мы с девушками стараемся видеться хотя бы дважды в год. Эти праздники называются "когда у всех совпали даты". Последний раз собирались в апреле, а потом у всех понеслось. Сейчас работа не дает расслабиться: если одна может, две не могут; если две не могут – одна может. Я уже смеялась: видимо, соберемся уже в новом году.

– У одной из ваших звездных подруг, актрисы Инны Мирошниченко, на фронте сын. Что она вам рассказывает?

– Она очень переживает, но многое оставляет при себе – это ее личное, и я не имею права рассказывать. Единственное, что могу сказать: мы гордимся Даней и очень благодарны ему. Недавно он получил новое звание – это еще один повод для гордости. Но можно себе представить, как мама волнуется каждый день: это ее единственный сын.

– Общаетесь ли вы вне съемочной площадки с актерами сериала "Домик на счастье", с которыми работаете уже не один год?

– На дни рождения друг к другу мы, честно говоря, не ходим. Зато ходим на спектакли, можем раз в год собраться все вместе с режиссером – потусить, поговорить. У нас есть группа в Telegram, поэтому постоянно на связи. За семь лет совместной работы это уже реально, знаете, как одна семья. Вроде и не общаемся каждый день, но это неотъемлемая часть твоей жизни.

Боялась ли я, что могу стать заложницей своей колоритной героини в сериале? Не думала о таком. Хотя иногда иду по улице, и мне кричат: "Любаня, привет!" Для меня это не проблема. Я не считаю себя заложницей одного персонажа, потому что, слава богу, у меня есть театр – мои любимые "Золотые ворота", и я играю в других замечательных проектах. Мне кажется, у каждого актера есть знаковая роль. Для Лесюни Жураковской такой стала "Мама", для Ирмы Витовской много лет – "Леся+Рома", но потом она ее переросла и пошла дальше. Если меня видят только как Любаню, то это проблема режиссеров и продюсеров, которые не ходят на спектакли и не знают, на что я способна.

– Не трудно ли было перевоплощаться в человека чуть старше вашего возраста, который на экране выглядит иначе, чем вы в реальной жизни?

– Мне еще с 35 лет почему-то предлагали играть немолодых женщин – лет 55. Почему – не знаю. Прилепляли седые волосы, старили. Когда спрашивала: "Почему именно я?", отвечали, что у нас нет актрис чуть старше с таким темпераментом. Поэтому делаем так. Сейчас я во всех интервью говорю: "Пока могу, пока еще молодая, дайте мне сыграть какую-то роковую любовницу или соблазнительницу". Я хочу и могу это сделать. Но реалии такие, какие есть. Когда надо создать новый образ, на это нужно время. А сейчас у нас полные метры снимают за 12-14 дней, так о чем мы говорим? Поэтому берут актеров, которые могут сделать все здесь и сейчас. Я приняла этот факт и абсолютно не грущу по этому поводу.

– Виталина, ваша легкость в общении, такая даже детскость – откуда она?

– Я большой ребенок по своей натуре. Могу по-детски обижаться на мужа из-за какого-то мелкого, непонятного момента, дуть губы – но, кажется, ему это даже нравится. Рядом с ним я чувствую себя абсолютно девочкой. И очень рада, что мне не пришлось ломать себя или подстраиваться. Он взял меня такой, какая я есть, – и любит. Мне кажется, для женщины самое важное – оставаться собой в любом возрасте.

– Когда мы записывали с вами интервью несколько лет назад, вы отказывались говорить о личном. А сейчас известно, что вы в паре. Официально женаты?

– Не хочу раскрывать подробности личной жизни. Да, мы официально женаты, но громкой свадьбы не было – праздник только для меня и для него. Больше ничего не буду говорить, извините. И никто бы и так не узнал, если бы не журналисты (смеется). Сейчас снова могут начать раздувать это в медиа – не хочу. Я счастлива – этого достаточно для общественности.

– Вы имеете необычное хобби – собираете камни. Появились ли у вас новые камешки? Ранее вы рассказывали нам в интервью: "Когда придет время строить дом, я их соберу, заложу в фундамент, и тогда весь мир будет у моих ног".

– Да, что-то появилось. Камни привозят отовсюду: даже из Ниагарского водопада, шотландского озера Лох-Несс, из Абхазии у меня есть большой камень в форме сердца. Вначале я подписывала каждый, а потом поняла, что их слишком много. А мечта о собственном доме – сейчас это уже не так остро, как раньше, хотя она сохранилась, но воплощать – то уже после Победы. Я выросла в квартире, а бабушки мои жили в селе, поэтому знаю все: как белить, сапать, подвязывать, окучивать, скирдовать, водить корову в череду, вставать на дойку в четыре утра. Это я все прошла. Поэтому моя Любаня в "Домике" – собирательный образ родственниц: тети Гали, тети Оли, моей мамы. Немножко от одной, немножко от другой. Эти детские наблюдения очень помогли мне в профессии. Помню, бабушка утром будила: "Вставай, надо подоить Марту". И ты не задаешь никаких вопросов: идешь и делаешь. Потом – нарвать вишен, насобирать шишек для коровы, принести воды. А только после этого можно было пойти вечером погулять.

– Не секрет, что актерская профессия очень зависима. Ваш коллега Сергей Кисель рассказывал нам, что пережил период, когда полгода не было никакой работы, а у него – жена и дети. Как пережить такое время?

– Находить какие-то другие "карманчики" для финансирования. У меня был период, когда два с половиной года вообще даже на пробы не звали. Не полгода – два с половиной! И я пошла преподавать – благодаря этому продержалась. К сожалению, это реалии актерской профессии: сегодня ты на высоте – завтра о тебе забыли. В начале карьеры я девять лет ходила на кастинги, но никто не снимал. Говорили, что не медийная. А я отвечала: "Как могу быть медийной, если вы меня не снимаете?" Потом все изменилось, но еще какое-то время я оставалась эпизодницей – в сценариях была "женщина у плетня" или "девушка с ведром". Все ничего, но таких эпизодов было очень много (смеется).

– А вы подсчитывали, сколько ролей вообще сыграли?

– После 130 ролей сбилась со счета. Недавно кто-то брал интервью, и говорили, что больше 150. Я также люблю дублировать – это для меня своеобразный релакс. Очень нравится придавать жизнь персонажам, делать иностранных героев нашими, украиноязычными. Особенно люблю "групповки" – озвучивание толпы. Сейчас меня почему-то на такое не зовут, мол, куда тебя туда, но мне это очень нравится. Стоим вшестером и изображаем, например, целый спартанский стадион. Там у тебя нет слов в сценарии, тебе показывают эпизод, и надо его оживить. И мы вовсю кричим что-то – это так весело! Знаете, о каком кино я еще сейчас мечтаю? Хочу сняться в детской сказке. Сыграть какого-то забавного гриба, который разговаривает. Я обожаю такие перевоплощения – быть смешной, кривенькой, чтобы в ухе жила какая-то маленькая птичка. Это безграничный простор для фантазии и игры, где можно позволить себе все что угодно.

– Кто ваши самые большие поклонники?

– Прежде всего родители, муж и мои крестники, которых у меня аж 11. Много? Да нет! Это сначала было сложно, а потом уже легче – они взрослеют. Могут и сами позвонить: "У меня день рождения, ты не хочешь меня поздравить?" (Улыбается.) Хотя я никогда не забываю об их днях рождения.

– Актер Алексей Гнатковский, у которого также немало крестников, как-то шутил в нашем интервью, что надо уже кредиты брать, чтобы всех поздравить. Потому что на западе Украины подарки дарят не только на день рождения, но и на другие праздники.

– У нас, в Центральной Украине, это немного иначе – не такой культ. А там действительно все очень серьезно. Достаточно посмотреть спектакль "Гуцульське весілє" в Ивано-Франковском театре – и сразу становится понятно: главное там не столько сами молодожены, сколько то, кто что принесет на свадьбу (улыбается).

– Виталина, а гонорары в кино изменились во время войны? Многие актеры сетуют, что выплаты за работу существенно снизились.

– Я работаю с агентами, и мы приняли решение не соглашаться на такие предложения. Мы гонорары не снижали, а даже удалось немного поднять. Если предлагают меньший заработок по объективным причинам, продюсеров можно понять. Но нередко гонорары искусственно занижают, прикрываясь войной. Мы прошли через период большого кризиса 2008 года, когда тоже говорили, что денег нет. Тогда ты снимался, условно, за 23 копейки, а на следующий проект продюсер приезжал на новой машине. И отсюда возникал вопрос: почему меня просят "войти в положение"? Сегодня подобные ситуации иногда тоже случаются. Конечно, есть кино, где вкладывают свои средства – и тогда не споришь о гонораре, потому что интересно работать в авторском проекте. Но это другое.

– Изменилось ли ваше отношение к Галине Безрук, с которой вы вместе снимались в "Домике на счастье"? Вы дружили, а когда в начале большой войны она осталась жить в Москве, даже какое-то время публично ее оправдывали, мол, так сложились личные обстоятельства. Не чувствуете ли себя сейчас обманутой, учитывая, что Галина не просто продолжает жить в России, но и работает там в кинопроизводстве?

– Для меня эта история закрыта. Наши отношения изменились – их больше нет. Мне совершенно не интересно, как она живет сейчас. В то время, когда я ее защищала, делала то, что считала правильным. Но если человек совершает шаги, которые кардинально меняют мое отношение, я просто отхожу в сторону и иду дальше. Да, мне было больно. Потому что Галя была хорошая актриса, добрый, светлый человек. Была... Не знаю, какая она теперь. Могу ли я осуждать? Наверное, не имею на это права. Как гражданке, как украинке, мне, конечно, многое непонятно. Но и что на самом деле происходит в ее жизни, я не знаю. Но, по моему мнению, если уж делаешь такой выбор, то, по крайней мере, не стоит публично демонстрировать вещи, которые могут обидеть или задеть. Ведь ты знаешь, что на тебя смотрят украинцы.

Хотя, в конце концов, зачем мне сейчас говорить о Гале Безрук? Есть и другие люди. У меня есть знакомые там, которые говорят: "Мы не поддерживаем". Но при этом ничего не делают. Они остаются, работают, платят налоги, из которых финансируются снаряды. А потом после обстрелов спрашивают: "Как ты?" А мы в какие-то моменты пытаемся понять их, войти в положение. Однако когда происходят страшные прилеты, когда гибнут дети, мне совсем не хочется ни понимать, ни знать, что с ними. Потому что они к этому причастны – точка. Мы не выбираем, в какие времена родиться, но всегда можем выбрать, в какой стране жить.

– Как, на ваш взгляд, когда все закончится, нам жить рядом с такими соседями?

– Я не вижу будущего рядом с ними при своей жизни. Возможно, когда-то это станет возможным, как в случае с Германией. Но там был совсем другой путь: репарации, извинения, восстановление, осознание вины. Если и они когда-то пройдут этот путь, если их дети будут бояться взглянуть в глаза нашим детям за все, что происходит сейчас, тогда можно будет говорить о каком-то диалоге. Сейчас – нет. Когда я приезжаю в Германию, меня до сих пор спрашивают, простили ли мы им Вторую мировую войну.

– Ваш партнер по "Домику на счастье", актер Назар Заднепровский, на вопрос, при каких условиях россияне могут сниматься у нас, ответил: "Пусть учат язык, историю Украины, просят украинское гражданство и тогда получают роли в кино. А так – нельзя".

– Абсолютно правильно. Именно так действуют Литва, Латвия, Эстония: сдаешь экзамен по истории страны, овладеваешь языком – и только тогда получаешь право работать. А сейчас, по моему мнению, это вообще невозможно. Что будет дальше – не знаю. Но уверена: если увидим подобные попытки, мы будем очень громко протестовать. В то же время я вижу, что и в нашей сфере есть так называемые ждуны – те, кто желает возвращения "как было". Даже если сейчас они машут флагами и на словах поддерживают, по поведению видно – ждут. Но возвращения в прошлое не будет. Я на сто процентов в этом убеждена. Мы изменились, стали другими.

