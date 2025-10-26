'Пытаются уничтожить без суда и доказательств': жена Андрея Билоуса, которого обвинили в домогательствах к студенткам, вступилась за режиссера

Жена бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса – Ирина Белоус – обнародовала обращение, в котором выступила в защиту своего мужа, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении студенток. Она заявила, что против режиссера ведется "публичная кампания уничтожения" без суда, доказательств и с нарушением презумпции невиновности.

В посте, обнародованном на своей странице в Facebook, Ирина Белоус отметила, что все обвинения в адрес ее мужа базируются лишь на словах нескольких человек. По ее словам, объективных доказательств по делу нет, а к следствию якобы приобщают слухи, чтобы сформировать негативный образ режиссера.

"Мой муж, Белоус Андрей Федорович, находится в изоляции, обвинен в тяжелейших преступлениях, однако единственной "доказательной базой" стали слова нескольких человек. Я не могу открыть тайну следствия, но никаких объективных подтверждений нет! Более того, к делу приобщены все возможные слухи только для создания ужасного образа и характеристики. Я надеюсь что следственные органы не опустятся до того, чтобы основывать обвинения именно на таком материале!" – написала Ирина Белоус.

Ирина Белоус также сообщила, что ей лично поступали угрозы физической расправой над ней и ее семьей. По словам женщины, соответствующее заявление уже подано в полицию. Она заявила, что не намерена молчать и будет защищать честь своей семьи "всеми законными путями".

"Мне лично приходили угрозы об уничтожении меня, нашей семьи и имущества физически! От неизвестных людей, о чем я сообщила в полицию и заявляю публично! Люди, которые распространяют слухи или эмоции, потому что вам не нравится его или мое лицо, подумайте о том, что вы стали инструментом для уничтожения семьи, которую вы никогда не знали и не видели!" – подчеркнула она.

Жена режиссера также осудила давление, которое, по ее словам, оказывается на актеров и студентов, которые не выразили позицию против Белоуса. Она рассказала, что в театральной среде якобы происходит "буллинг" тех, кто не присоединяется к протестам, и даже требуют публично осудить режиссера.

"Вы видите, какое давление, откровенный буллинг, оказывают в театральной среде с угрозами не общаться, не работать с актерами, которые не выбрали сторону против и не хотят свидетельствовать против Билоуса! В некоторых театрах говорили прямо: "Вашей личной позиции нет! Вы должны поддержать и выйти на демонстрацию".

В театральном университете тоже устраивают собрания, как во времена комсомола, и требуют студентов, которые имеют даже нейтральную позицию, выйти на сцену и кричать "Белоус пошел нах*й" и только этим студенты могут подтвердить свое право существования на курсе", – заявила женщина.

Женщина добавила, что прожила с Андреем Белоусом более 30 лет и считает, что он не способен на подобные преступления.

Напомним, 23 октября Печерский районный суд Киева избрал для Андрея Белоуса меру пресечения – два месяца содержания под стражей, до 17 декабря. Его подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении нескольких студенток, двое из которых были несовершеннолетними. По данным следствия, преступления якобы происходили в период с 2017 по 2023 год, когда Белоус занимал должность директора Молодого театра и преподавал в вузе.

Ранее OBOZ.UA писал, что заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко прокомментировала решительные действия прокуратуры по делу Андрея Билоуса. Она подчеркнула: женщины больше не должны оставаться молчаливыми в случаях неправомерного поведения к ним.

