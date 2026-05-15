Букмекеры обновили прогнозы после выступления Украины в полуфинале Евровидения 2026

После второго полуфинала Евровидения 2026, в котором выступила представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym, букмекеры обновили прогнозы относительно фаворитов конкурса. Новые коэффициенты отражают реакцию на живые выступления, постановку номеров, вокал и общее восприятие песен среди аудитории и фанатов конкурса.

Обновленные ставки можно посмотреть на сайте Eurovision World. При этом полная картина букмекерских прогнозов традиционно формируется ближе к гранд-финалу, который состоится в субботу, 16 мая.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

По предварительным оценкам, после второго полуфинала Украина немного упала в рейтинге букмекеров. До выступления наша страна находилась на 10-11 месте с 2% шансов на победу, а по состоянию на 9:30 15 мая оказалась на 11 строчке с 1%.

В то же время, больше всего укрепили позиции Финляндия, которая продолжает возглавлять рейтинг и увеличила процент триумфовать на международной арене с 37 до 39, Австралия – поднялась с 4 на 2 место, а также Болгария, которая взлетела с 14 на 8 строчку, повысив шанс на победу на 2%.

А вот Дания, которая была главным фаворитом второго полуфинала, потеряла позиции. До начала шоу страна занимала 3 место с 11% на победу, а теперь опустилась на пятую с 6%. Просела в рейтинге и Греция, снизив шанс победить на Евровидении 2026 с 14 до 9%.

По состоянию на 10:00 14 мая, еще до второго полуфинала, топ-10 букмекерского рейтинга на победу выглядел следующим образом:

Финляндия (37%) – первый полуфинал Греция (14%) – первый полуфинал Дания (11%) – второй полуфинал Австралия (7%) – второй полуфинал Израиль (6%) – первый полуфинал Франция (5%) – второй полуфинал (автоматически попадает в финал) Румыния (3%) – второй полуфинал Италия (3%) – первый полуфинал (автоматически попадает в финал) Мальта (2%) – второй полуфинал Украина (2%) – второй полуфинал

После второго полуфинала рейтинг букмекеров на победителя выглядит так:

Финляндия (39%) – первый полуфинал Австралия (15%) – второй полуфинал Греция (9%) – первый полуфинал Израиль (6%) – первый полуфинал Дания (6%) – второй полуфинал Румыния (4%) – второй полуфинал Франция (3%) – второй полуфинал (автоматически попадает в финал) Болгария (3%) – второй полуфинал Италия (3%) – первый полуфинал (автоматически попадает в финал) Мальта (2%) – второй полуфинал Украина (1%) – второй полуфинал

Стоит отметить, что на изменения в прогнозах влияет реакция соцсетей, просмотры выступлений на YouTube и общий информационный фон вокруг конкурсантов. В то же время букмекеры учитывают и традиционные факторы Евровидения – соседское голосование, поддержку диаспор и потенциал выступления в финале.

Что известно о Евровидении 2026

Песенный конкурс Евровидение 2026 стал юбилейным, 70-м по счету. Он проходит в столице Австрии, Вене, после победы страны в 2025 году.

Полуфиналы прошли 12 и 14 мая, а гранд-финал – состоится 16 мая. Шоу принимает арена Wiener Stadthalle, которая уже была площадкой конкурса в 2015 году.

Участие в Евровидении 2026 приняли 35 стран – это меньше, чем годом ранее. В конкурс возвращаются Болгария, Молдова и Румыния, тогда как часть стран отказалась от участия из-за допуска к соревнованию Израиля на фоне вооруженной агрессии на Ближнем Востоке.

В финале выступят 25 участников: по 10 лучших из каждого полуфинала, а также страны "большой пятерки" и хозяйка конкурса – Австрия. За хрустальный микрофон будет бороться и Украина, ведь LELÉKA поразила зрителей и судей невероятным номером, обеспечив себе место в финальном этапе шоу.

