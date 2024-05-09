Видно все. 10 самых эффектных "голых" платьев за всю историю Met Gala
Met Gala является одной из самых ожидаемых вечеринок года, за что ее часто называют Оскаром моды, ведь именно здесь мировые звезды могут не только похвастаться своими креативными образами, но и собрать средства на финансирование модного отдела Института костюма Метрополитен-музея, единственного в учреждении, которое должно платить за себя. Эволюция платьев представителей шоу-бизнеса со времени создания бала (а это 1948 год!) и по сей день стала весомой, а на дорожках все чаще стали появляться полуобнаженные люди в шикарных образах.
Конечно, это не значит, что певцов, актеров и влиятельных лиц невозможно увидеть в изысканных классических платьях. Более того, многие все еще выбирают эпатажные бальные платья, которые будут идеально вписываться в дресс-код, которым в этом году, кстати, был "Сад времени". Business Insider собрал лучшие образы всех времен на Met Gala.
Шер и Боб Маки: 1974 год
Бейонсе: 2015 год
Дженнифер Лопес: 2015 год
Ким Кардашьян: 2015 год
Кайли Дженнер: 2017 год
Зои Кравиц: 2018 год
Эмили Ратаковски: 2019 год
Кендалл Дженнер: 2021 год
Saweetie: 2021 год
Эль Феннинг: 2024 год
Ранее OBOZ.UA писал о лучших и худших образах на Met Gala 2024. Главной темой мероприятия организаторы определили "Спящие красавицы: пробуждение моды", ради чего актеры, певцы и светские личности одели несколько причудливые образы, а кто-то пытался создать отсылку к сказочным.
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