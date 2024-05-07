Модные провалы Met Gala 2024: как выглядели хуже всего одетые звезды. Фото

Традиционно, в первый понедельник мая состоялся Бал Института костюма Метрополитен-музея, более известный как Met Gala, где всемирно известные звезды эпатировались в своих детализированных, брендовых и причудливых образах. На самом ожидаемом модном событии года были как наряды, от которых сложно оторвать взгляд, так и откровенно неудачные задумки.

Слишком простым и базовым или чудаковатым платьям нет места в топе лучших образов, но они уверенно заняли свои места в антирейтинге. OBOZ.UA покажет наряды, которые на фоне других выглядели откровенно неудачно.

Дресс-код мероприятия этого года – "Сад времени", поэтому большинство образов так или иначе имели отсылку к цветам, бабочкам, часам и т.д.

Амелия Грей Хэмлин

Американская модель Амелия Грей Хэмлин буквально "посадила" розы в свое короткое платье, которые сделало манекенщицу гораздо больше, чем она есть на самом деле. "Мокрая" укладка, которая почему-то была приклеена к шее звезды, и темный макияж совсем не вписывались в ее светлый образ немного устаревшего фасона.

Дж. Харрисон Ги

Звезда Бродвея превратился в бабочку, добавив на голову характерные усики и глаза, а на спину – крылья. Розово-голубой образ с перьями и блестками, безусловно, приковывал внимание, но выглядел слишком причудливо.

Кара Делевинь

Эпатажная британская актриса и модель, на удивление, подобрала простой и неяркий образ с топом-кольчугой, который имел капюшон. Ноги знаменитости закрывала длинная юбка в пол, а обувь и прическа не были видны.

FKA Twigs

Певица FKA Twigs на себе показала вариацию "голого тренда", выбрав очень откровенный топ и шорты, которые закрывали лишь интимные части тела. Однако не это вызывало удивленные взгляды, а накидка звезды, напоминавшая переплетенные спагетти.

Doja Cat

Репер Doja Cat проигнорировала дресс-код и решила эпатировать в мокром платье-футболке на голое тело. Артистка вынуждена была прикрывать грудь, чтобы не светить перед камерами всем телом, которое облепило белый материал.

Гвендолин Кристи

Британская актриса, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", удивила сеть эксцентричной прической и мрачным нарядом.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах на Met Gala 2024. Главной темой мероприятия организаторы определили "Спящие красавицы: пробуждение моды".

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