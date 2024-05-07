Лана Дель Рэй в ветвях, полуобнаженная Рита Ора и Ким Кардашьян, талия которой поразила всех. Лучшие образы на Met Gala 2024

6 декабря в Нью-Йорке, США, прогремел Балл Института костюма Метрополитен-музея, более известный как Met Gala 2024, на котором звезды поразили фанатов своими креативными и супермодными образами. Главной темой мероприятия организаторы определили "Спящие красавицы: пробуждение моды", ради чего актеры, певцы и светские лица надели несколько причудливые образы, а кто-то пытался создать отсылку к сказочным персонажам.

Дресс-кодом организаторы назвали "Сад времени", из-за чего звезды часто представали в образах с цветами, или с причудливыми завитками, как из картины "Постоянство памяти" Сальвадора Дали. Как пишет Hello! Met Gala 2024 является одной из самых ожидаемых вечеринок года, за что ее часто называют Оскаром моды.

Зендея

Актриса была одной из голов нынешней Met Gala и за весь вечер дважды изменила свой образ. Первым было платье Maison Margiela, сшитое по индивидуальным предпочтениям звезды, состоящее из сапфирово-зеленого тюля и 3D-декораций в виде винограда. Голову Зендея решила украсить шляпкой с огромным торчащим из нее перышком.

Впоследствии она переоделась в черное платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. И снова на ее волосах оказалась шляпа – винтажная Givenchy Haute Couture в форме букета цветов.

Кайли Дженнер

Суперстар выбрала для себя приталенное платье с открытыми плечами цвета шампанского. Его особенностью был заостренный бюст и длинный шлейф.

Сидни Суини

Актриса замаскировалась под черным париком и пастельно-голубым фатиновым платьем Miu Miu. Именно вышитые цветы на ней придавали образу кокетливости, но черные кожаные перчатки смогли сбалансировать его.

Сабрина Карпентер

Актриса одела классическое черно-голубое платье в обтяжку. Однако объемный подол со шлейфом придало любопытство образу.

Лана Дель Рэй

Любимица публики принесла с собой красную розу, а образ ее напомнил забытый куст цветов. Платье от Alexander McQueen – песочного цвета, украшенное ветвями, а вуаль напоминает паутину.

Ким Кардашьян

Телезвезда появилась на дорожке в полупрозрачном платье, украшенном листьями металлического цвета. Верхняя часть ее образа состоит из плотного корсета, подчеркивающего тонкую талию, а плечи прикрыла серебристая накидка. Западные медиа обратили внимание на аномально узкую талию, вызвавшую море восхищения у публики.

Фиби Дайневор

Актриса надела прозрачное несколькослойное нежно-розовое платье с драпировкой. Из-под ткани можно разглядеть небольшие пудровые цветы, а края платья украсили фактурными деталями.

Серена Уильямс

Американская теннисистка решила приковать внимание публики ярким золотистым платьем. Разбавила она свой образ черными колготками, каблуками и оперными перчатками. Что интересно, ярко тематика мероприятия прослеживается в ее решении одеть золотые часы и украшения в форме цветов.

Ариана Гранде

Певица надела длинное корсетное платье с баской Loewe, серая подкладка которой позволила "играть" с оттенками.

Деми Мур

Актриса подошла к своему образу креативно, разбавив черное приталенное платье объемной деталью, которая должна напомнить часы, внутри которых – цветы.

Рита Ора

Певица попыталась разбавить в основном классические образы комбинезоном из бахромы, тянувшейся с шеи до пола. Его бежевая основа издалека создает эффект обнаженности.

Джиджи Хадид

Супермодель решила создать отсылку к ретро-временам, надев белое объемное платье с желтыми розами и черным краем. Именно волнистая укладка и красная помада заставляют зрителя погрузиться в эстетику прошлого столетия.

Сабрина Харрисон

Звезда полностью ушла в тематику мероприятия с головой, на что указывает ее золотистое платье с многочисленными часами.

Дженнифер Лопес

Певица надела эффектное прозрачное платье цвета шампанского со скульптурной бисерной вышивкой и длинным шлейфом. Более того, она собрала волосы в пучок, что не совсем характерно для поп-звезды.

Анна Винтур

Сопредседатель Met Gala 2024 появилась на дорожке в изящном черном бархатном смокинге с желто-красными цветами и в белом фактурном платье.

Ранее OBOZ.UA писал, как в 1996 году принцесса Диана произвела фурор своим платьем мести на Met Gala. Дебют состоялся вскоре после того, как она развелась с принцем Чарльзом.

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