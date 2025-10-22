Верка Сердючка впервые исполнила новую обещанную песню на украинском: Влад Яма неожиданно отреагировал

Яркая певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, наконец-то презентовала обещанную украиноязычную песню. Во время концерта в столице Чехии – Праге, который состоялся 21 октября, артистка впервые исполнила новый трек "Два бокала просекко".

Видео с выступления разместил на личной странице в Instagram фотограф Ростислав Рипка. На записи можно заметить, что все присутствующие на музыкальном мероприятии были в восторге услышать композицию на соловьином в исполнении знаменитости.

Как только со сцены прозвучала первая строчка песни "Два бокала просекко", поклонники Верки Сердючки начали громко кричать. Исполнительница сразу же подчеркнула, что аудитории уже нравится новый трек, но все же попросила фанатов немного успокоиться и дать ее спокойно спеть.

Новая украиноязычная композиция Верки Сердючки звучит так:

Два бокали просекко і я твоя,

Два бокали просекко і разом ми.

Два бокали просекко і хай люди скажуть, що я божевільна.

Два бокали просекко і на карту все,

Два бокала просекко і мене несе.

Забирай мене, забирай мене

Ми їдем до тебе.

Песня очень понравилась и пользователям сети. В комментариях под роликом юзеры начали оставлять много смайликов с изображением огоньков. О новой композиции Верки Сердючки неожиданно высказался даже хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны сбежал за границу. Танцовщик коротко написал: "TOP".

Что говорил Андрей Данилко об украиноязычном репертуаре

Стоит отметить, что довольно немалое количество песен Верки Сердючки является русскоязычным. Артистка не прекращает выполнять их во время большой войны, из-за чего неоднократно нарывалась на критику. Ведущий Виктор Дяченко даже подал жалобу на исполнительницу тогдашнему языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

Однако Данилко всегда имел довольно четкую позицию относительно своего репертуара. В мае этого года он заявил, что не будет переводить свои русскоязычные композиции на украинский, мол, так не получится создать качественный материал. Однако тогда шоумен отметил, что в последнее время пишет песни исключительно на соловьином, и это "получается очень неплохо".

А вот недавно продюсер Юрий Никитин заверил, что украиноязычные треки, которые написал Данилко, являются "шедевром". Тогда он отмечал, что шоумен ждет наиболее удачного момента, чтобы в конце концов представить их публике.

"У него есть проблема – он перфекционист. Данилко за то, чтобы делать качественный контент. Все, что он мне показывал – это просто шедевры. Но когда мы их услышим – это очень хороший вопрос. Скоро услышим! Точно скоро услышим!", – говорил продюсер.

