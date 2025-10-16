"Слышать не могу": Данилко рассказал, какое слово в украинских песнях ему уже приелось
Украинский певец и шоумен Андрей Данилко поделился, что замечает определенное сходство в композициях молодых звезд отечественной сцены. По словам 52-летней знаменитости, многие современные артисты используют в своих песнях слово "домой", что уже начало его сильно раздражать.
Исполнитель дал совет младшим коллегам по цеху создавать уникальные музыкальные произведения, чтобы привлечь внимание аудитории. Своими мыслями он поделился в интервью Евгению Филатову.
"Всем нашим молодым исполнителям рекомендую: если вас не слышат, не делайте как у всех. Я слово "домой" уже слышать не могу. Один артист выступает, другой, и у каждого "домой". Это как-то не откровенно", – высказался шоумен.
Как отметил Андрей Данилко, такая тенденция в украинской музыкальной индустрии случается не впервые. Ранее артисты пытались добавлять в композиции упоминания о родной стране, чтобы их приглашали принять участие в "правительственном концерте".
Однако, по словам Данилко, какие бы слова исполнители не использовали в своих треках, популярными станут только талантливые работы. Он добавил: "Не могу сказать, что в настоящем есть что-то такое, чтобы я слушал. А я бы хотел".
