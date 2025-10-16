'Слышать не могу': Данилко рассказал, какое слово в украинских песнях ему уже приелось

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко поделился, что замечает определенное сходство в композициях молодых звезд отечественной сцены. По словам 52-летней знаменитости, многие современные артисты используют в своих песнях слово "домой", что уже начало его сильно раздражать.

Видео дня

Исполнитель дал совет младшим коллегам по цеху создавать уникальные музыкальные произведения, чтобы привлечь внимание аудитории. Своими мыслями он поделился в интервью Евгению Филатову.

"Всем нашим молодым исполнителям рекомендую: если вас не слышат, не делайте как у всех. Я слово "домой" уже слышать не могу. Один артист выступает, другой, и у каждого "домой". Это как-то не откровенно", – высказался шоумен.

Как отметил Андрей Данилко, такая тенденция в украинской музыкальной индустрии случается не впервые. Ранее артисты пытались добавлять в композиции упоминания о родной стране, чтобы их приглашали принять участие в "правительственном концерте".

Однако, по словам Данилко, какие бы слова исполнители не использовали в своих треках, популярными станут только талантливые работы. Он добавил: "Не могу сказать, что в настоящем есть что-то такое, чтобы я слушал. А я бы хотел".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко раскрыл причину, почему не выпускает песни на украинском языке и наотрез отказывается переводить старые хиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!