Вдали от Украины: Тимур Мирошниченко с семьей встретил Новый год под салюты на экзотическом курорте. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
525
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной Мирошниченко и четырьмя детьми встретили Новый 2026 год в очень живописном месте. Они решили провести один из важнейших зимних праздников за пределами Родины, поэтому поехали на индонезийский остров Бали.

Об этом стало известно из фотографий, которые Инна Мирошниченко обнародовала на личной странице в Instagram. Кадры она коротко подписала: "2026-й, не подведи!".

Праздничная ночь для звездной семьи стала по-настоящему незабываемой. Они встретили Новый год на берегу океана, где вместе с другими людьми наблюдали за эффектным и разноцветным салютом.

На кадрах можно увидеть, что от такого действа получили удовольствие как Инна и Тимур Мирошниченко, так и их дети: Мия, Марк, Марсель и Ангелина. На их лицах сияли широкие улыбки, которые не смогло скрыть даже не самое лучшее качество фотографий.

Кстати, как отметила Инна Мирошниченко в своих stories, показать сыновьям и дочерям салют они хотели и из-за контекста войны в Украине. Супругам было важно, чтобы дети почувствовали, что это звук праздника, а не чего-то страшного.

Как ранее писал OBOZ.UA, Тимур Мирошниченко признался, почему жена несколько раз уходила от него.

