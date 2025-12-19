Вернулся домой утром, а ее нет: Тимур Мирошниченко признался, почему жена несколько раз уходила от него

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко откровенно рассказал, что в его отношениях с адвокатом Инной Мирошниченко не обходилось без довольно сложных периодов. Любимая шоумена несколько раз уходила от него до момента, как они официально заключили брак, и даже после этого.

По словам комментатора, на такое решение жены повлияло его поведение, а также определенные бытовые трудности. Завесу личной жизни знаменитость приоткрыл в интервью Мирославе Мандзюк.

"Было несколько раз, когда мы немного загуляли. Я отвык, что маме нужно написать о том, что буду утром, а здесь нужно Инне сообщить. Она волновалась, что я не вернусь или бог знает чем занимаюсь. А мы просто с пацанами гуляли. Было закрытие фестиваля, какие сообщения? У меня разрядился телефон и я об этом не думал. Приехал домой, а ее нет. Ну ничего, я ее быстро нашел", – вспомнил ведущий.

Как рассказал Тимур Мирошниченко, в свое время он очень любил гулять до самого утра после различных мероприятий и фестивалей. Однако, когда отношения шоумена с Инной Мирошниченко становились все более серьезными и они начинали строить семью, его поведение сильно изменилось. Но все же и после свадьбы были случаи, когда адвокат решала уйти от мужа.

"Здесь уже играли роль бытовые моменты. Инна рассказывала, что ей было очень сложно после рождения Мии. Гормональные качели, послеродовая депрессия – это был сложный период. Там вообще не нужно было причин, чтобы уйти. Причина – все. Ну и с каждым новым ребенком появляются новые вызовы. Когда быт перестраивается под новые обстоятельства, возникают кризисные моменты", – отметил ведущий.

Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко официально заключили брак в 2018 году. Они воспитывают двух биологических детей Мию и Марка, а также приемных – Марселя и Ангелину.

