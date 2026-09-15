В таблоиды просочилась причина загадочной смерти экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери

Источники в правоохранительных органах, непосредственно связанные с расследованием загадочной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, сообщили таблоиду TMZ о вероятной причине трагедии. По рабочей версии следствия, сердце бывшей невесты боксера Владимира Кличко остановилось из-за того, что она приняла таблетку оксикодона, смешанную с фентанилом. Оба препарата – это мощные опиоидные анальгетики.

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Как отмечается в издании, у знаменитости в Лос-Анджелесе был наркодилер, который поставлял ей рецептурные средства с "черного рынка". В день своей смерти актриса приняла таблетку, которую приобрела во время поездки в Южную Каролину, и препарат оказался для нее роковым.

В настоящее время представители Управления по борьбе с наркотиками активно пытаются установить связи между Хайден Панеттьери и дилером, а также выяснить, как "смертельная таблетка" оказалась у него. В то же время правоохранители отмечают, что официально причину смерти актрисы можно будет установить после получения результатов токсикологической экспертизы.

Напомним, что Хайден Панеттьери отошла в вечность 16 августа 2026 года. В день трагедии рядом со знаменитостью находились ее бывший парень Брайан Хикерсон и его брат Зак. Именно они обнаружили Панеттьери без сознания и попытались оказать первую помощь, в частности, экс-партнер актрисы ввел ей препарат "Наркан", блокирующий действие опиоидов. Однако все попытки братьев, а затем и врачей спасти звезду оказались тщетными, поэтому в 14:32 медики констатировали ее смерть.

Известно, что результаты вскрытия тела актрисы не выявили "никаких признаков травм", которые могли бы привести к смерти. Через несколько дней после трагедии правоохранительные органы предположили, что Хайден Панеттьери могла умереть от передозировки психоактивными веществами, поэтому к делу привлекли Управление по борьбе с наркотиками. Кроме того, в откровенных мемуарах, опубликованных незадолго до ухода из жизни, знаменитость сама упоминала о непростом периоде борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

В последнее время следователи уделяют особое внимание личности бывшего бойфренда актрисы Брайана Хикерсона, которого обвиняли в домашнем насилии в отношении нее. Дело в том, что после того, как полиция проверила личные вещи мужчины, он заметно отстранился от хода расследования. Из-за этого правоохранители захотели получить его телефон, мол, оттуда не исчезает ни одна информация.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "проблемного" бойфренда бывшей невесты Кличко заковали в наручники после "пьяной" сцены в баре. Во время задержания мужчина начал кричать полицейским о гибели Панеттьери.

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