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Новый поворот в трагическом деле бывшей невесты Кличко: правоохранители намекнули на причину смерти

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
3,9 т.
Правоохранители раскрыли новые детали расследования смерти Хайден Панеттьери
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Стали известны новые подробности расследования обстоятельств смерти бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко – американской актрисы Хайден Панеттьери. Правоохранители предположили, что жизнь звезды сериала "Герои" могла оборваться в 36 лет в результате передозировки наркотиками.

Об этом сообщил таблоид Page Six со ссылкой на комментарий представителя полиции. Учитывая такое предположение, к расследованию дела было привлечено Управление по борьбе с наркотиками.

Актриса могла умереть от передозировки наркотиками

Как отмечает ABC News, главным следственным органом является полицейский департамент города Гринвилл в Южной Каролине. Через день после того, как правоохранители обнародовали отчет с подробностями событий в частной резиденции, где Хайден Панеттьери была найдена мертвой, к делу подключилось Управление по борьбе с наркотиками. Стоит отметить, что это агентство в составе Министерства юстиции США, которое занимается контролем оборота психоактивных веществ внутри страны, пресечением их производства в зарубежных государствах, а также противодействием антипрогибиционистским движениям.

О смерти Хейден Панеттьери стало известно в ночь с 16 на 17 августа. Точные причины трагедии останутся неразглашенными "до завершения расследования", однако в офисе коронера округа Гринвилл отметили, что результаты вскрытия тела актрисы не показали "никаких признаков травм", которые могли бы привести к трагедии.

На месте смерти Хайден Панеттьери нашли "Наркан"

В то же время, по данным TMZ, в квартире, где Панеттьери умерла, был обнаружен препарат для блокирования действия опиоидов при передозировке – "Наркан". На данный момент неизвестно, получила ли артистка дозу этого лекарственного средства. Согласно записи вызова службы 911, парамедики отреагировали на сообщение о пострадавшей с "остановкой сердца", а затем провели ей сердечно-легочную реанимацию из-за "передозировки".

Позже выяснилось, что на момент смерти Хайден Панеттьери находилась в квартире не одна. Рядом с актрисой был ее бывший избранник Брайан Хикерсон. По данным полицейских, с которыми общалось NBC News, мужчина был "очень взволнован", когда медики боролись за жизнь знаменитости, однако полный спектр эмоций проявил только после того, как ее объявили мертвой.

Актриса боролась с зависимостями

Кроме того, согласно отчету правоохранительных органов, Брайан Хикерсон показал следователям "пакет с лекарствами", которые в последнее время принимала Панеттьери. Для чего именно были назначены эти препараты неизвестно, однако друг актрисы рассказал, что перед смертью она страдала от болей в спине.

Стоит также подчеркнуть, что незадолго до трагедии Хайден Панеттьери откровенно рассказала о сложных жизненных испытаниях. С самого детства она испытывала дискомфорт из-за развития актерской карьеры, а после рождения дочери от Владимира Кличко страдала от послеродовой депрессии. Знаменитость также боролась с алкогольной и наркотической зависимостями, кроме того, в 2023 году мучительно переживала внезапную утрату младшего брата.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что бывшая жена Виталия Кличко призналась, о чем разговаривала с Хейден Панеттьери незадолго до ее смерти.

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