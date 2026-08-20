Новый поворот в трагическом деле бывшей невесты Кличко: правоохранители намекнули на причину смерти

Стали известны новые подробности расследования обстоятельств смерти бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко – американской актрисы Хайден Панеттьери. Правоохранители предположили, что жизнь звезды сериала "Герои" могла оборваться в 36 лет в результате передозировки наркотиками.

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Об этом сообщил таблоид Page Six со ссылкой на комментарий представителя полиции. Учитывая такое предположение, к расследованию дела было привлечено Управление по борьбе с наркотиками.

Как отмечает ABC News, главным следственным органом является полицейский департамент города Гринвилл в Южной Каролине. Через день после того, как правоохранители обнародовали отчет с подробностями событий в частной резиденции, где Хайден Панеттьери была найдена мертвой, к делу подключилось Управление по борьбе с наркотиками. Стоит отметить, что это агентство в составе Министерства юстиции США, которое занимается контролем оборота психоактивных веществ внутри страны, пресечением их производства в зарубежных государствах, а также противодействием антипрогибиционистским движениям.

О смерти Хейден Панеттьери стало известно в ночь с 16 на 17 августа. Точные причины трагедии останутся неразглашенными "до завершения расследования", однако в офисе коронера округа Гринвилл отметили, что результаты вскрытия тела актрисы не показали "никаких признаков травм", которые могли бы привести к трагедии.

В то же время, по данным TMZ, в квартире, где Панеттьери умерла, был обнаружен препарат для блокирования действия опиоидов при передозировке – "Наркан". На данный момент неизвестно, получила ли артистка дозу этого лекарственного средства. Согласно записи вызова службы 911, парамедики отреагировали на сообщение о пострадавшей с "остановкой сердца", а затем провели ей сердечно-легочную реанимацию из-за "передозировки".

Позже выяснилось, что на момент смерти Хайден Панеттьери находилась в квартире не одна. Рядом с актрисой был ее бывший избранник Брайан Хикерсон. По данным полицейских, с которыми общалось NBC News, мужчина был "очень взволнован", когда медики боролись за жизнь знаменитости, однако полный спектр эмоций проявил только после того, как ее объявили мертвой.

Кроме того, согласно отчету правоохранительных органов, Брайан Хикерсон показал следователям "пакет с лекарствами", которые в последнее время принимала Панеттьери. Для чего именно были назначены эти препараты неизвестно, однако друг актрисы рассказал, что перед смертью она страдала от болей в спине.

Стоит также подчеркнуть, что незадолго до трагедии Хайден Панеттьери откровенно рассказала о сложных жизненных испытаниях. С самого детства она испытывала дискомфорт из-за развития актерской карьеры, а после рождения дочери от Владимира Кличко страдала от послеродовой депрессии. Знаменитость также боролась с алкогольной и наркотической зависимостями, кроме того, в 2023 году мучительно переживала внезапную утрату младшего брата.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что бывшая жена Виталия Кличко призналась, о чем разговаривала с Хейден Панеттьери незадолго до ее смерти.

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