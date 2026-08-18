Стало известно о результатах вскрытия бывшей невесты Кличко и о том, какую странную находку полиция обнаружила на месте ее смерти

В офисе коронера округа Гринвилл раскрыли новые подробности смерти американской актрисы и бывшей невесты боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери – после проведения вскрытия. Отмечается, что в ходе аутопсии не было обнаружено "никаких признаков травм", которые могли бы привести к трагедии.

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Об этом сообщили на сайте Extra TV. Точная причина смерти актрисы будет раскрыта после завершения расследования.

"Сегодня (17 августа. – Ред.) было завершено вскрытие. В ходе вскрытия не было обнаружено никаких признаков травм, которые могли бы стать причиной смерти. Причина и обстоятельства смерти остаются неустановленными до завершения дальнейшего расследования и проведения дополнительных исследований", – говорится в заявлении офиса коронера.

В то же время таблоиду TMZ стало известно, что в квартире, где скончалась Хайден Панеттьери , был обнаружен препарат "Наркан", который вводят интраназально для блокирования действия опиоидов и спасения человека при передозировке. Его нашли на матрасе.

Однако точно сказать, использовала ли "Наркан" именно Панеттьери, пока нельзя. По данным таблоида, к квартире актрисы выехали две машины скорой помощи, что может указывать на то, что в помощи нуждались два человека. Диспетчеры упоминали об особи с "остановкой сердца", а также говорили о "передозировке" и "проведении сердечно-легочной реанимации".

Напомним, что о смерти Хайден Панеттьери стало известно в ночь с 16 на 17 августа. Отец актрисы сделал заявление, в котором говорилось: "С глубокой скорбью мы делимся трагической новостью о смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, – и миллионам людей, которые смотрели на нее на экране".

Как сообщили правоохранительные органы, вызов в службу спасения 911 относительно женщины без признаков жизни поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Прибыв в жилой комплекс Панеттьери, врачи оказали ей медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти так и не смогли. Смерть актрисы была констатирована на месте происшествия.

Стоит отметить, что перед смертью Хайден Панеттьери откровенно рассказывала, что страдала от послеродовой депрессии, когда стала мамой дочери Каи-Евдокии от Владимира Кличко. В тот период она постоянно испытывала тревогу, поэтому начала употреблять алкоголь. Позже актриса боролась еще и с зависимостью от психоактивных веществ.

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