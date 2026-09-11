Появились новые подробности в трагическом деле Панеттьери: кого ищут правоохранители после беседы с бывшим-абьюзером актрисы

В расследовании дела о загадочной смерти бывшей невесты Владимира Кличко, актрисы Хайден Панеттьери, произошел новый поворот. "Проблемный" экс-бойфренд знаменитости Брайан Хикерсон, который был рядом с ней в день трагедии, дал показания представителям Управления по борьбе с наркотиками, после чего у правоохранителей появилась зацепка.

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Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела, федеральные следователи полагают, что кто-то продал Панеттьери психоактивные вещества, которые, вероятно, и стали причиной ее смерти. В настоящее время правоохранительные органы сосредоточились на поисках потенциального наркодилера.

В то же время следователи до сих пор ждут результатов токсикологической экспертизы, чтобы окончательно выяснить, остановилось ли сердце актрисы в результате передозировки. На данный момент никто не был арестован в связи с этой трагедией.

Напомним, что Хайден Панеттьери ушла из жизни 16 августа 2026-го в возрасте 36 лет. Трагическая новость стала настоящим шоком для поклонников актрисы, поэтому в сети даже начали распространяться слухи, будто бы ее убили. Полицейские сразу опровергли подобные обвинения, подчеркнув: не было найдено никаких подтверждений такой версии, более того, вскрытие не выявило "никаких признаков травм", которые могли бы привести к трагедии.

Через несколько дней источники в полиции намекнули таблоиду Page Six, что Панеттьери умерла в результате передозировки. Как известно, в квартире, где актриса скончалась, обнаружили препарат "Наркан", который вводят для блокирования действия опиоидов.

Сначала не было известно, получила ли звезда дозу лекарственного средства, пока брат Брайана Хикерсона не поставил все точки над "i". По словам мужчины, в день трагедии они планировали втроем провести время, но все пошло не по плану. Зак и Брайан Хикерсоны думали, что Хайден Панеттьери уснула на диване в гостиной, однако, когда попытались ее разбудить, поняли: она без сознания.

"Я немедленно позвонил в службу 911, а Брайан ввел ей "Наркан". Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, держа 911 на громкой связи, пока не прибыли спасатели и бригада скорой помощи. После этого мы наблюдали, как они делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь", – рассказал Зак Хикерсон.

Впоследствии стало известно, что в ходе расследования трагедии правоохранители начали все больше интересоваться бывшим-абьюзером актрисы. Дело в том, что Брайан Хикерсон отстранился от хода дела, когда полиция проверила его личные вещи. Из-за этого следователи захотели получить его телефон, мол, оттуда ничего не исчезает, поэтому можно будет понять, где мужчина находился и с кем общался в день смерти Панеттьери.

К тому же, не секрет, что отношения актрисы и Хикерсона было очень сложно назвать "идеальными". Мужчину обвиняли в домашнем насилии в отношении знаменитости. В 2021 году он даже признал свою вину в нанесении телесных повреждений своей партнерше. Хикерсона приговорили к 45 суткам ареста, четырем годам испытательного срока и прохождению программы по борьбе с домашним насилием.

Помимо насилия в отношениях, на долю Хейден Панеттьери выпали и другие испытания. Она внезапно потеряла брата в 2023 году, а также боролась с наркотической и алкогольной зависимостями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что соседка экс-невесты Кличко поразила тем, что пережила Хайден Панеттьери с бывшим-абьюзером. По словам Мии Терразас, она дважды видела, как звезду выносили из квартиры в Лос-Анджелесе (США) на каталке.

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